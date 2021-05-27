Hediye Tama'dan altın madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hediye Tama'dan altın madalya

Hediye Tama'dan altın madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor triatlon takımından Hediye Tama, Didim Triatlonu'ndan altın madalya ile döndü.

Antalyaspor triatlon takımından Hediye Tama, Didim Triatlonu'ndan altın madalya ile döndü.

Aydın'ın turizm ilçelerinden biri olan Didim, geçtiğimiz hafta sonu koşula Didim Triatlonu ile birçok sporcuyu ağırladı. Organizasyona Antalyaspor triatlon takımımızdan Hediye Tama, Nihal Çelik, Cemil Yıldızhan, Mustafa Çelik, Birhan Varol, Zahit Pişirici, Şükrü Sinan, Burhan Cömertoğlu, Osman Demiratar ve Oğuz Bodur katıldı.

"Tama'dan altın madalya"

Sprint mesafe yani 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan yarışta kırmızı beyazlı ekibimiz Talya Bitkisel Ürünler'in desteği ile 2021'in ilk sprint yarışını koştu. Bisiklet ve koşu parkurunda sert yokuşların olduğu yarışta Antalyaspor triatlon takımımızdan Hediye Tama kendi yaş grubunda altın madalya aldı. Birhan Varol ve Osman Demiratar kendi yaş grubunda 4'üncü, Cemil Yıldızhan kendi yaş grubunda 8'inci, Nihal Çelik ise kendi yaş grubunda 9'uncu oldu. - ANTALYA

Hediye Tama'dan altın madalya
Hediye Tama'dan altın madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1)
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1)
Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin
Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Evgar Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Gervinho Ersun Yanal Şenol Güneş Lukas Podolski Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hediye Tama'dan altın madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 14:19:18. #1.16#

title