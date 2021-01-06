'Hediye Karavanı'nın son durağı Diyarbakır
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'Hediye Karavanı'nın son durağı Diyarbakır

06.01.2021 16:26 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:34
'Hediye Karavanı'nın son durağı Diyarbakır

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' TIR'ının son durağı, Diyarbakır oldu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' TIR'ının son durağı, Diyarbakır oldu. İçinde parmak taş, dokuz taş ve mangala gibi geleneksel oyun setlerinin bulunduğu hediye paketleri, kentteki çocuklara dağıtıldı. 

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan çocuklar için 'Çocuk oyunla, dünya çocukla büyür' sloganıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde hazırlanan 'Hediye Karavanı' TIR'ının 14'üncü ve son durağı, Diyarbakır oldu. TIR ile gidilen Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin'de yaklaşık 5 bin çocuğa; içinde parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek gibi geleneksel oyun ve boyama setlerinin bulunduğu hediye paketleri dağıtıldı. 

Diyarbakır'da da TIR için Yenişehir ilçesinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpler Federasyonu Genel Sekreteri Simge Çorbacıoğlu ve çocuklar ile aileleri katıldı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törende yaklaşık 500 çocuğa hediye paketleri verildi.Vali Karaloğlu, Diyarbakır'ın, nüfusuna bakıldığında yüzde 39'unun genç ve çocuk olduğunu belirterek, "Diyarbakır, 18 yaş altı nüfusa baktığımızda 685 bin genç ve çocuk nüfusu olan illerden bir tanesi. Kamu olarak kentte yaşayan gençlerimize, çocuklarımıza dokunabilmek, onları doğru yönlendirebilmek ve zamanlarını kaliteli geçirebilme noktasında çok önemli faaliyetlerimiz var. Hediyeler arasında olan geleneksel oyunlarımızı maalesef öğretemiyoruz. Onları unutturmamak ve çocuklarımıza geleneksel oyunları aktarmak için dokuz taş ve mangala gibi oyun setlerini hediye edeceğiz" dedi.

'Hediye Karavanı'nın son durağı Diyarbakır
'Hediye Karavanı'nın son durağı Diyarbakır
'Hediye Karavanı'nın son durağı Diyarbakır
'Hediye Karavanı'nın son durağı Diyarbakır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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