Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Muş'ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Muş'a ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Muş'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bahçesinde program düzenlendi.

Törende konuşan Muş Vali Yardımcısı Muhammed Fatih Demirel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2016'dan bu yana ülkenin birçok yerinde çocuklara ulaştığını söyledi.

Bu anlamda Bakanlığa ve federasyon yetkililerine teşekkür eden Demirel, "Zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah en kısa zamanda çocuklarımızın sokaklardaki cıvıltılarını yeniden duymaya başlayacağız. Zaten proje, sokak oyunları ve geleneksel oyunlar olması açısından da anlamlı. Çocuklara, gençlere yapılan yatırımın etkilerinin birçok yatırımdan daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu projeyi de bu minvalde değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulbari Aksoy ise zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Çocuklarımız ekranla değil, akranla buluşsun diyoruz. Çocuklarımızı, geleneksel oyunlarımızla buluşturmak, ekrandan uzaklaştırmak ve çocukluğa uygun bir süreci yaşamalarını sağlamak amacıyla hazırlanan bir proje. Seçilen hedef kitle bizi gururlandırmıştır. Sosyo-ekonomik destek alan çocuklarımız hedef kitle olarak seçilmiştir." dedi.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot da federasyon olarak 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve kuruluş amaçlarının geleneksel sokak oyunlarını oynatmak olduğunu ifade etti.

Daha sonra Vali Yardımcısı Demirel ve protokol üyeleri, geleneksel oyunları oynadıkları çocuklara hediye verdi.

Karavan, Muş'tan sonra Bitlis'te ihtiyaç sahibi çocuklara kutu oyunlar ile oyuncak dağıtacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / UĞUR ULU