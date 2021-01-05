"Hediye Karavanı" çocukların yüzünü güldürdü

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde koruma altındaki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Mardin'e ulaştı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde koruma altındaki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Mardin'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunları ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı" için Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi önünde program düzenlendi.

Spor Kulüpleri Federasyonu Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Tuğba Baylan, Doğu ve Güneydoğu'da çocukları, salgın döneminde aileleriyle eğlenceli ve eğitici vakit geçirebilecekleri dokuz taş, üç taş, parmak maç, dama, mangala ve satranç gibi oyunlar içeren hediyelerle buluşturduklarını söyledi.

Hediye kervanının 13. durağı olan Mardin'e geldiklerini aktaran Baylan, şöyle konuştu:

"Mardin'deki çocuklarımızı hediyeleriyle buluşturduk. Bundan sonraki durağımız Diyarbakır. İnşallah bu projemiz için bir son, diğer projelerimiz için bir başlangıç olur. Bu noktada çocuklarımız için çalışmaya ara vermedik ve vermeyeceğiz."

Salgın nedeniyle kısıtlı katılımcı ile hediyeleri dağıtmak zorunda kaldıklarını aktaran Baylan, salgından sonra hazırlanacak projelerde çocuklarla topluca eğlenmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy, Spor Kulüpleri Federasyonu Temsilcisi Baylan ve davetliler, koruma altındaki çocuklarla oyunlar oynadı, onlara hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar