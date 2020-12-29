"Hediye Karavanı" Hakkarili çocukların yüzünü güldürdü
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"Hediye Karavanı" Hakkarili çocukların yüzünü güldürdü

29.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:12

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Hakkari'ye ulaştı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Hakkari'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Programda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, anlamlı bir çalışma yapıldığını ve oyuncaklarla çocukların daha iyi vakit geçirebileceklerini söyledi.

Oyuncakların çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını belirten Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu protokol ile hayata geçirilen ve 14 ili kapsayan proje için bir araya geldik. Projemizle unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının tekrar canlandırılması, çocuklarımızın görsel hafızasına ve zekasına katkı sunacak, en önemlisi de bu dönemde güzel vakit geçirebilecekleri oyuncakların dağıtımını gerçekeleştireceğiz. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonumuza ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde il müdürlüğümüze, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Proje Koordinatörü Tuba Bayla ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğiyle "oyun karavanı yollarda" projesini salgın nedeniyle "hediye karavanı" olarak dizayn ettiklerini kaydetti.

Bayla, Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda çocukları, aileleriyle eğlenceli vakit geçirebilecekleri hediyelerle buluşturduklarını aktardı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri çocuklarla oyunlar oynadı, hediyelerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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