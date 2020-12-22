Hediye Karavanı Bingöl'de
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Hediye Karavanı Bingöl'de

22.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:44
Hediye Karavanı Bingöl'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' tırının 4'ncü durağı Bingöl oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' tırının 4'ncü durağı Bingöl oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon iş birliğinde hayata geçirilen 'Hediye kervanı' projesi ile pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleri ile evlerinde oynayabilecekleri parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar hazırlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 14 şehri dolaşacak olan 'Hediye Kervanı' Malatya, Elazığ ve Tunceli'nin ardından Bingöl'e ulaştı.

Bingöl Sevgi Evleri önünde düzenlenen törende pandemi nedeniyle temsili olarak 3 çocuğa hediye verilirken, yaklaşık 500 hediye de belirlenen çocuklara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi. Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Fatih Kaya ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat geleneksel seksek oyununu oynadı. Tırın yarın Muş'ta olacağı öğrenildi.

Törende konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, "Federasyonumuz 10 yıldır geleneksel oyunları çocuklarımıza oynatırken, 5 senedir de oyun karavanı yolda projemizle çocuklarla buluşuyoruz. Fakat bu seneki pandemi koşullarından dolayı çocuklarımızla bir araya gelip oyunlar oynayamadığımız için projemizi hafif bir değişiklikle hediye karavanı yollarda projesine çevirdik. Temsilen birkaç çocuğumuza oyunlarımızı, oyuncaklarımızı takdim edip sonrasında valilik koordinesinde diğer hediyeleri çocuklarımızla buluşturacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ise, "Pandemi döneminde çok iyi düşünülmüş çok önemli bir atılım. Federasyonumuza ve emeği geçen herkese candan teşekkür ediyoruz. Tabi ki bu kervan sadece oyuncak malzemesi taşımıyor. Aslında içinde sevgiyi, saygıyı girişimciliği, hayal gücünü, problem çözme becerisini ve sosyalleşmeyi taşıyor. Biz çocuklarımıza ulaşıp, yarınımızın, aydınlık geleceğimizin mimarlarını bu süreç içinde evde teknoloji tutsaklığından kurtarıp sosyalleşmelerinde katkı sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hediye karavanı ekibine teşekkür eden Vali Yardımcısı Fatih Kaya da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BİNGÖL

Hediye Karavanı Bingöl'de
Hediye Karavanı Bingöl'de
Hediye Karavanı Bingöl'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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