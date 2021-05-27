"Hediye Karavanı" Azerbaycanlı çocuklar için Balıkesir'den yola çıktı
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"Hediye Karavanı" Azerbaycanlı çocuklar için Balıkesir'den yola çıktı

'Hediye Karavanı' Azerbaycanlı çocuklar için Balıkesir'den yola çıktı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin, "Hediye Karavanı Kardeş Ülke Azerbaycan'da" projesi kapsamında şehit ve gazi askerlerin çocuklarına moral ve destek olmak amacıyla hazırladığı hediyelerin yer aldığı tır yola çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin, "Hediye Karavanı Kardeş Ülke Azerbaycan'da" projesi kapsamında şehit ve gazi askerlerin çocuklarına moral ve destek olmak amacıyla hazırladığı hediyelerin yer aldığı tır yola çıktı.

Belediyenin, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) iş birliğiyle gerçekleştirdiği organizasyonda, Dünya Çocuk Günü olarak kutlanan 1 Haziran'da Tovuz şehrinde çocuklara hediyeleri dağıtılacak.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletinin her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu söyledi.

Mutlu, "Pandemi dönemi öncesinde oyun karavanı olarak yaptığımız projeyi, hediye karavanı olarak değiştirdik. Tırımızda Azerbaycanlı ailelerimize ve çocuklarımıza ileteceğimiz 40 bine yakın hediye var." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan da Türkiye ve Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" olduğunu vurgulayarak, "Kuvayı Milliye şehri Balıkesir'den, kardeş ülke Azerbaycan'a uğurlayacağımız Hediye Karavanı ile Karabağ-Ermenistan Savaşı'nda şehit ve gazi olan aile bireylerinin çocuklarına özel hazırlanan geleneksel oyunlarımızı, tekstil ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyelerini gönderiyoruz. Türkiye, kardeş kelimesinin en güzel şekliyle vücut bulduğu can Azerbaycan'ın yanındadır ve hiçbir şekilde yapılanlara kayıtsız kalamaz." diye konuştu.

Ardından hediye karavanı yola çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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