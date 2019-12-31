Hediye İsimli Şarkısını Hediye Etti !

31.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:21

Kınay production etiketiyle yayınladığı '' Hediye '' tüm dijital platformlara hızla yayılmaya devam ediyor. Softrock tarzında hazırladığı şarkısı en çok dinlenen müzik listelerinde dikkatleri çekmeye başladı.

Daha önce ''niye '' isimli şarkısıyla müzik dünyasına merhaba diyen başarılı isim Gökhan Dönmezer , kendi bestesi olan ''Hediye '' isimli şarkısının klip hazırlıklarına şimdiden başladı. Müzik listelerinde yükselişini devam ettirirken , kendi bestelerini üretmeye devam ederek, tüm şarkılarını klipleriyle taçlandırmak istiyor.

Klip Yolda !

Müzik listelerinde yükselirken, klip için gün sayan Gökhan Dönmezer, dinleyenlerinin klibi beklediğini ifade ediyor.

Yaşadığım Gerçek Şarkı Oldu !

''Hediye '' isimli şarkısının senaryosunu tamamladığını ifade eden başarılı sanatçı, yaşadığı hikayeyi şarkısına konuk ettiğini belirtiyor.Yaşamdan bir kesiti şarkıya çeviren sanatçı, ilham kaynağını '' Hediye '' olarak nitelendirdi. Çok yakın tarihte klip çekimlerini tamamlayacak olan sanatçı , sevenlerine klibini sunacak.

Kaynak: Bültenler