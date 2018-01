Hediye Güvercin, 800 Kilometredeki Yuvasına Geri Döndü

MARDİN'in Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde güvercin besleyen Resul Çaplık, Aksaray'dan memur oğlunu ziyarete gelen aile dostları Necati Er'e 2 güvercin hediye etti. Necati Er, memleketi Aksaray'a götürdüğü 2 güvercinden biri, 2 hafta sonra 800 kilometre uzaklıktaki Derik ilçesindeki yuvasına geri döndü. Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde güvercin besleyen Resul Çaplık (26), komşusu ve ilçede bir kamu kuruluşunda çalışan oğlunu ziyarete gelen Necati Er (64), ilçede kaldığı süre içerisinde sık sık bahçesine gelerek güvercinlerle zaman geçirdiğini görünce kendisine 2 güvercin hediye etti. Güvercinleri memleketi Aksaray'a götüren Er, bir gün güneşlenmeleri için güvercinleri dışarıya çıkardı. Ancak güvercinlerden dişi olanı kayıplara karıştı. 2 hafta sonra kayıp güvercinin Derik'teki yuvasına geri döndüğünü gören Resul Çaplık, Necati Er'i arayarak kaybolan güvercinin geri döndüğünü haber verdi.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Resul Çaplık, kayıp olduğu güvercinin geri gelmesine çok şaşırdığını belirterek, Çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Şu an 25 güvercinim var. Hepsi birbirinden değerli. Memur olan bir komşumun babası olan Necati dayı, Aksaray'dan ziyarete gelmişti. Her gün bahçeme gelerek kuşlarımı izler severdi. Ben de ona biri dişi 2 kıymetli güvercin hediye ettim. Necati dayi güvercinleri memleketi Aksaray'a götürdü. Bir süre sonra da beni arayarak hediye ettiğim güvercinlerden birinin kaybolduğunu söyleyince üzülmüştüm. Ama 2 hafta sonra kaybolduğunu sandığımız güvercinim, yuvasına geri dönmüştü. Çok sevindim. Dönen bu kuşu yine Necati dayıya hediye ediyorum, hayırlı olsun dedi.

Hediye edilen güvercinleri güneşlenmeleri için dışarı bıraktığını anlatan Necati Er, bir güvercinin geri döndüğünü diğerinin dönmediğini belirterek, Hediye aldığım güvercinleri memelketim Aksaray'a götürdüm. Bir süre kapalı kümeste besledim, alışsınlar diye. Sonra bir gün güvercinler güneşli havadan yararlansın diye dışarı bıraktım. Daha sonra güvercinlerden biri geri döndü ama diğeri dönmedi. Çok üzüldüm. Resul kardeşimi aradım ve bana hediye ettiği güvercinlerden birinin kayıp olduğunu söyledim. O da kayıp olan güvercinin Derik'teki yuvasına geri döndüğünü söyleyince çok sevindim. Derik-Aksaray arası 800 kilometrelik bir mesafe, nasıl olur da bu kadar mesafeyi uçarak gelsin İnanamadım. Ama hakikatten dönmüştü. Resul kardeşim o güvercini yeniden hediye etti bana. Ben de bu güvercini alıp tekrar memleketim Aksaray'a götüreceğim diye konuştu. - Mardin