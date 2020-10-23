Bisiklet tartışmasında komşusunu kalbinden bıçakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bisiklet tartışmasında komşusunu kalbinden bıçakladı

23.10.2020 13:22 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:07
Bisiklet tartışmasında komşusunu kalbinden bıçakladı

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde komşusunun çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen adam, çıkan kavgada komşusunun karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde komşusunun çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen adam, çıkan kavgada komşusunun karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Beytullah Çelebi (47) bir süre önce komşusu Sevim E.(27) ve Yahya E. (38)'nin çocuklarına bisiklet hediye etti. Komşular arasında dün akşam bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu Çelebi, komşusundan bisikleti geri istedi. Kavga büyüyünce Sevim E. yanında olan bıçak ile Çelebi'yi kalbinden yanındaki eski kaynanasını ise karnından bıçakladı. Hastaneye giden Çelebi hayatını kaybetti. Olaya karışan karı koca ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(Murat Delice/İHA)

Bisiklet tartışmasında komşusunu kalbinden bıçakladı
Bisiklet tartışmasında komşusunu kalbinden bıçakladı
Bisiklet tartışmasında komşusunu kalbinden bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Didem Soydan Hakan Taşıyan
Spor Falcao Erol Bulut Serdar Aziz Gökhan Gönül Eddie Newton
Daha Fazla Uefa Ankara Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bisiklet tartışmasında komşusunu kalbinden bıçakladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 14:29:17. #1.14#
title