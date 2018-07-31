Hediye Edilen Akülü Arabayı Gören Bedensel Engelli Gencin, Gözyaşları Sel Oldu

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kilis köyünde ikamet eden, tekerlekli sandalyesi olmadığı için kardeşleri tarafından el arabasıyla gezdirilen bedensel engelli Ersin Bilmez, Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Derneği tarafından kendisine teslim edilen akülü arabaya binince sevinç gözyaşları döktü.

Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı aracılığı ile akülü araç talebini hayırsever vatandaşlara duyurması üzerinde harekete geçen AHBAP Derneği Batman temsilcileri, Sason'a bağlı Kilis köyünde ikamet eden Ersin Bilmez'i evinde ziyaret ederek akülü araba hediye etti. Akülü arabaya kavuştuğu için çok mutlu olduğu gözlenen 22 yaşındaki Ersin Bilmez, İhlas Haber Ajansı muhabirine ve AHBAP Derneği üyelerine defalarca teşekkür etti.