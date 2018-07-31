Hediye Edilen Akülü Arabayı Gören Bedensel Engelli Gencin, Gözyaşları Sel Oldu
Batman'da tekerlekli sandalyesi olmadığı için kardeşleri tarafından el arabasıyla gezdirilen bedensel engelli genç, AHBAP Derneği tarafından kendisine teslim edilen akülü arabaya binince sevinç gözyaşları döktü.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kilis köyünde ikamet eden, tekerlekli sandalyesi olmadığı için kardeşleri tarafından el arabasıyla gezdirilen bedensel engelli Ersin Bilmez, Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Derneği tarafından kendisine teslim edilen akülü arabaya binince sevinç gözyaşları döktü.
Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı aracılığı ile akülü araç talebini hayırsever vatandaşlara duyurması üzerinde harekete geçen AHBAP Derneği Batman temsilcileri, Sason'a bağlı Kilis köyünde ikamet eden Ersin Bilmez'i evinde ziyaret ederek akülü araba hediye etti. Akülü arabaya kavuştuğu için çok mutlu olduğu gözlenen 22 yaşındaki Ersin Bilmez, İhlas Haber Ajansı muhabirine ve AHBAP Derneği üyelerine defalarca teşekkür etti.
YORUMLAR (11)
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oh doğudan güzel bi haber geldi şükür.eminsiniz dimi yer batman ve terör saldırısı yok, arazi kavgasında birbirini öldüren gerizekalılar yok,hayvanları kürekle döven küçük çocuk öldüren kaçıran yok... oh çok şükür ilk defa geri cahil toplulıktan sevindirici haber.. ayakta alkışlıyorum ve bu kardeşimize deALLAH TAN şifa diliyorum....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah verene daha çok versin inş hayrınz kabul olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN AHBABCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Arda turan ve Burak transfer paralarını hep karılara yedirmesinler,,böyle garibanlarıda düşünsünler.Cevap Yaz 14 Yayından KaldırAYHAN: Kesinlikle katılıyorum.10 Yayından Kaldır