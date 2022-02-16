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Hediye çekilişini kazandı hediyesini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hediye çekilişini kazandı hediyesini aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, sosyal medya üzerinden yaptığı hediye çekilişini kazananlardan biri de Düzceli Alican Kazan oldu.

DÜZCE (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, sosyal medya üzerinden yaptığı hediye çekilişini kazananlardan biri de Düzceli Alican Kazan oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Anadolu Yıldızlar Ligi sosyal medya hesabı üzerinden spor malzemeleri hediye çekilişi gerçekleştirdi. Toplamda 7 şanslı sporcuya kura ile verilen malzemelerden biri Düzce'den Alican Kazan'ın oldu. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına hediyesini Alican Kazan'a verdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor

gençlik, Düzce, Medya, Spor, Haberler

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