'Hedeflerimizi Tutturduğumuz İçin Mutluyuz'

TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Altınordu'yu 2-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

'Hedeflerimizi Tutturduğumuz İçin Mutluyuz'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada  bulunan Altıparmak, Altınordu'nun iyi bir takım olduğunu anlatarak, şunları  kaydetti:

"Altınordu, yaş ortalaması ve yerli oyuncularıyla takdir ettiğimiz bir  takım. Futbolcularımı tebrik ediyorum, maçı hiç bırakmadılar. Oyuna iyi başladık.  Bugün inancımız çok fazlaydı. Geriye düşseydik, yine maçı çevirecektik.  Hedeflerimizi tutturduğumuz için çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet. Galibiyeti  taraftarımıza armağan ediyorum."

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Büyükşehir Belediyesi  Erzurumspor'un son haftalarda iyi sonuçlar aldığını ifade etti.

Erzurum'a puan almak için geldiklerini dile getiren Eroğlu, "Penaltıyı  değerlendiremedik. İkinci yarıda rakip takımın seyirciyle üzerimize geleceğini  biliyorduk. Kalemizde golü bulunca maçı bırakmadık. Savunmada dengesiz  yakalandığımız pozisyonlar oldu ve duran toptan gol yedik. Rakibimizi tebrik  ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Skorer

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