Hedefleri Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etmek

Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Gaziantep'te 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda başarı hedefliyor.

Kulüp antrenör Murat Yıldızlar, yaptığı açıklamada, şampiyonaya 11 sporcu ile katılacaklarını belirtti.

Yağlıdere'ye önemli başarılar elde ederek dönmek istediklerini dile getiren Yıldızlar, "Bu tür şampiyonalar sporcularımızın kendine olan güvenini artırıyor. Hedefimiz önemli başarılar kazanmak." dedi.

Yıldızlar, kendilerine destek veren Kaymakam Hasan Uğuz ve Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu başta olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.