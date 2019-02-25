Hedefinde CHP'nin Başını Çektiği İttifak Vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği bir ittifak kurdular. Güya başı CHP çekiyor. Ama kumanda Kandil'deki hainlerin elinde, Pensilvanya'daki hainin elinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet meydanında düzenlenen seçim mitinginde partililerle bir araya geldi. Yozgatlıları, Bozoklular ve Yozgat'ı ise Çapanoğlu'nun memleketi olarak nitelendiren Erdoğan, Yozgat'ta yapılan hizmetlerden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara - Sivas arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin Yozgat Yerköy ayrımından Kayseri'ye bağlanacağını belirterek, "Ankara Sivas Yüksek Tiren Hattı aynı zamanda Yozgat'ın projesidir. Bu hat ile Yozgat- Sivas 1 saate, Yozgat-İstanbul 5 saat 15 dakikaya düşecek. Bu hattın inşası coğrafi zorluklar nedeniyle epey uzadı. İnşallah bu işin sonuna da geliyoruz. Ayrıca Yerköy bağlantısından itibaren bu hattı Kayseri'ye uzatacağız. Senelik 2 milyon yolcu kapasiteli hava limanı inşaatımız sürüyor. İnşallah 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca kurulması planlanan askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat'a kurulacağı müjdesini verdi.

TARİHİ ROMA HAMAMI TURİZME KAZANDIRILACAK Yeni yatırımlarla Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma hamamının turizme kazandırılacağını kaydeden Erdoğan, "Yozgat'ın pek çok ilçesinde termal suyumuz var. Yapılan tesisler ile turizm alt yapısı giderek değişiyor. Sorgun, Sarıkaya, Yerköy, Boğazlayan ve Sarayken'ten sonra Akdağmadeni'ni de termal turizm kapsamına alıyoruz. Sarıkaya'daki 2 bin yıllık Roma hamamı olan Basilica termal hamamını için çok önemli görkemli bir proje hazırlıyoruz. Burası UNESCO dünya mirası geçici listesine de dahil edildi. Termal suyun ülkemizin önemli bir ihtiyacı olan meyve sebze arzının dengelenmesi için termal seralarda kullanılabilmesi imkanları da devreye almalıyız" dedi.

"KUMANDALARI KANDİL'İN ELİNDE" Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP çatısı altında kurulan ittifakın kumandasının Kandil ve Pensilvanya'nın elinde olduğunu ifade ederek, "Dünya değişiyor, bölgemiz gelişiyor. Türkiye'miz de bu değişimde hak ettiği yeri almak için tarihi bir mücadele veriyor. Bu mücadelede karşımızda terör örgütleri var. Bu mücadele karşımızda bölgemize dair bin bir hesabı olan nice güçler var. Bu mücadelemizde karşımızda kendi halkına zulmeden rejimler var. Bu mücadele karşımızda hiçbir kural ve ahlak tanımayan iş birlikçiler var. Bu mücadelede karşımızda; diplomasiyi, ekonomiyi, teknolojiyi bir silah gibi kullanan sinsi odaklar var. Maalesef bu mücadelemizde karşımızda içimizden bize çelme takmaya çalışan birtakım partiler var. Bunlar bir araya gelip CHP'nin başını çektiği bir ittifak kurdular. Güya başı CHP çekiyor. Ama kumanda Kandil'deki hainlerin elinde, Pensilvanya'daki hainin elinde. Kandil emrediyor onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Pensilvanya emrediyor onun güdümündeki kişiler aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor" dedi.

"FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN AVUKATINI ADAY YAPTI" Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Bay Kemal, FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp Ankara'nın en büyük ilçelerinin birinde belediye başkan adayı olarak gösteriyor. Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara'da çok Yozgatlı var. Ankara'daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Özhaseki kardeşimi ve AK Partili belediye başkan adaylarımızı desteklemeleri noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum. Beş dönem Kayseri'de büyük şehir belediye başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış, en son genel başkan yardımcım olarak beraber çalıştığımız Özhaseki'yi biz Ankara'ya aday yaptık. En güçlü aday o. Ama diyorum ki sizler telefonla Ankara'daki hemşehrilerinizi aramalısınız. El ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Onlara bu fırsatı, Ankara gibi yerde, bölücü örgütün güdümündeki İstanbul'da aday çıkartmıyor. Ankara'da aday çıkartmıyor" şeklinde konuştu. Erdoğan şöyle devam etti:

"Bakın ne diyor 'Kürdistan'da HDP'ye oy vereceğiz' diyor. 'AK Parti ve MHP'yi kaybettireceğiz' diyor. Ahlaksıza bak ya. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge ne aman çıktı. Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. 31 Mart'ta da cevabı en güzel şekilde alacaksınız. Biz Kürt vatandaşlarımız ile muhabbetimizi koruruz. Ama Kürtçülük yapanlara ve bu şekilde ülkemizi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyiz. Onlar çukurlar açtılar. O açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Gömdük. Şimdi diyorlar ki 'kayyum atanan yerleri geri alacağız'. Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa. Bak söylüyorum, devletin bu bu belediyelere verdiği imkanları siz Kandil'e gönderecek olursanız. Terörde kullanacak olursanız hemen anında hiç beklemeden biz yine kayyumlarımızı atarız. Sizinle devam etmeyiz. Bizim zillet ittifakına olan tavrımız açıktır. Bizzat eş başkanları ilan etti gördürdünüz. Bölücü örgütün başına heykel dikecekmiş. Bunlar kendini halen buğday ambarında sanıyor. Bölücü örgüt buralarda zillet ittifakının listelerinden belediye meclis üyeleri gösteriyor, belediye yönetimlerinde yer almanın hesaplarını yapıyor, bu partiler üzerinden sandıklara sızmanın hesaplarını yapıyor. Millet oyu CHP'ye verecek, millet oyu adı İyi kendi karışık partiye verecek ama sonuçta buralarda PKK'nın borusu ötecek. FETÖ'nün borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum. Biz Cumhur ittifakını milletimizin götü önünde kurduk. Bu güne kadar ne yaptıysak hepsini milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. Zillet ittifakı başından sonuna kadar bir ucu kandilde bir ucu Persilvanya da olan bir yapı olara inşa edilmiştir. Bu ittifakın taahhüdü, sınırlarımızı terör örgütüne ekonomimizi İMF'ye yabancılara teslim etmektir. Bunların derdi Türkiye'yi daha iyi değil Türkiye'yi eski güvensiz, huzursuz ve sefalet günlerine geri götürmektir. Bunun için ağızlarından eski Türkiye sözlerini düşürmüyorlar. "

(İHA)

Kaynak: İHA