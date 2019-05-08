Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig hedeflerine play-off maçlarıyla ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst lige çıkma hedefinden hiçbir şey kaybetmediklerini dile getirdi.

Henüz hiçbir şeyin bitmediğini, iyi futbol oynadıklarını vurgulayan Altıparmak, şöyle konuştu:

"Kalan maçlarımızı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bazı aksilikler, küçük hatalar ve şanssızlıklar nedeniyle Süper Lig'e direkt çıkma şansını kaybettik ama hedefimize play-off maçlarıyla ulaşacağız. Buna inancımız tam. Şehrin de son maça ve son dakikaya kadar arkamızda olmasını istiyoruz. Şampiyonluk her zaman büyük camianın işi. Biz de camia olarak şehrimizle bütünleşip Gaziantep'i hak ettiği Süper Lig'e ulaştırmak istiyoruz."

Altıparmak, bu hafta sahalarında Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ama biz son maça kadar durmak bilmeyeceğiz. Gücümüzü sahaya yansıtıp takımımızın yeteneğini ve başarısını herkese göstereceğiz. Yapacağımız maç, rakip açısından da çok önemli. O yüzden çok çekişmeli ve keyifli bir maç Gazianteplileri bekliyor olacak." diye konuştu.

Gazişehir Gaziantep, ligin 33. haftasında 12 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kaynak: AA