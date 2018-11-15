AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, kentteki köylerin doğalgazdan faydalanması için girişimlerinin sürdüğünü bildirdi.

Öztabak, yazılı açıklamasında, AK Parti döneminde Yalova'nın dört bir yanının ihya olduğunu, hizmet anlamında birçok yatırımın geldiğini belirtti.

Yalova'nın köylerinin adeta beldeyi andırdığını ifade eden Öztabak, "AK Parti hükümetinin KÖYDES projeleri kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde Yalova'daki köyler; yollar, sıcak asfalt, alt ve üst yapı, göletler, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda hizmet aldı. Yalova'ya önemli yatırımlar gelmeye devam edecek. Bunlardan bir tanesi de köylere doğalgaz projesidir. Özellikle kış aylarında köylerimizin doğalgazın nimetinden faydalanması için girişimlerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Safran, Hacımehmet, Kazımiye, Elmalık köylerinde doğalgaz çalışmalarının başladığını aktaran Öztabak, şöyle devam etti:

"2018 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. 2019 yılında da yeni bütçe planları kapsamında diğer köylere doğalgaz çekilmesi kapsama alınacak. Hedefimiz Yalova'nın bütün köylerine doğalgaz bağlamak."

Köylere yapılan yatırımları çok önemsediklerini vurgulayan Öztabak, "Bizim medeniyet anlayışımızda; bir şehrin can damarı, en önemli merkezi mahalleler, köylerdir. Köylerimiz, bizim medeniyetimize özgü bir kavramdır. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde köylerimize getirilecek doğalgazın şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.