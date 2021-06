Hedefimiz Roman Kardeşlerimizin Temel Kamu Hizmetlerinden En İyi Şekilde Yararlanmalarının Sağlanmasıdır

2020-2021 Yılı Kocaeli Roman Stratejik Eylem Planı Toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı ve daire müdürleri katıldı. Valimiz Seddar Yavuz toplantının Roman kardeşlerimizin hayatına katkı sunması temennisinde bulunarak yaptığı konuşmalarında; " Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yapacağımız bu toplantının Roman kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına katkı sunmasını temenni ediyorum. Bu çalışmamıza katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi Aziz Türk Milleti kadim bir geleneğe sahip dünya üzerindeki en büyük milletlerden bir tanesidir. Aziz milletimiz, farklı etnik ve inanç gruplarını içine alan kendine benzeten ancak asla asimile etmeyen, onların kültürel, sosyal ve inanç sistemlerini yaşamasına müsaade eden, böylelikle de büyük bir aileyi teşkil eden, küresel ölçekli dünyadaki en büyük organizasyonun adıdır. Böyle olması vesilesiyle de imparatorluklar kurmuş, yaşatmış ve her yere de aslında barışı, huzuru ve kardeşliği götürmüştür. Yüzyıllarca yönettiğimiz Balkanlar'da bile herkes bütün dilleri ve inançlarıyla halen var olmaya devam ediyor. Diğer toplumlara baktığımızda da çok kısa süre kalsalar bile ne büyük değişimler meydana getirdiklerini, nasıl köleleştirdiklerini, nasıl dillerini ve inançlarını değiştirdiklerine hep beraber şahit oluyoruz. Valilik Olarak Kocaeli Roman Stratejik Eylem Planı 2020-2021 Hazırladık Ülkemizin her bir ferdinin saygın bir birey olarak kabul edildiğini vurgulayan Vali Yavuz; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetimiz ülkemizde yaşayan 84 milyon vatan evladını aynı gözle görüyor, aynı şefkat eliyle kucaklıyor ve ülkemizdeki her bir bireyi saygın birey olarak kabul ediyor. Nitekim Anayasamız "Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür" der. Dolayısıyla bu tanımlama asla etnik bir tanımlama olmayıp daha çok vatandaşlık bağını işaret eder. Bütün bu perspektifte baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 10 Aralık 2015 tarihinde açıklanan 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planında "Temel Haklar ve Hürriyetler" başlığı altında "Romanların sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar başlatılacak" şeklinde irade ortaya konmuştur. Bu doğrultuda Romanlara Yönelik Strateji Belgesi 2016-2021 yılları arası iki döneme ayrılmıştır. 1. aşama Eylem Planı 2016-2018 yılları arası Romanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla hazırlanmıştır. 2. aşama Eylem Planı 2019-2021 yıllarını kapsamaktadır. Eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler ile sosyal yardımın yanı sıra izleme ve değerlendirme alanlarından oluşmaktadır. Plan, güncel ihtiyaçlara ve bütçe imkanlarına uygun olarak, sorumlu ve ilgili bakanlık ve kuruluşlarca hayata geçirilecek faaliyetleri ve görevleri tanımlamaktadır. Valilik olarak 2. aşama Eylem Planında belirlenen öncelik alanları ve hedefler doğrultusunda Kocaeli Roman Stratejik Eylem Planı 2020-2021'i hazırladık. Roman kardeşlerimizin, hem kısa hem de uzun vadede sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesinde eğitim, sağlık, barınma, istihdam ve sosyal hizmetler olarak ön plana çıkan temel kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarının sağlanması hedefimizdir. Kocaeli Roman Stratejik Eylem Planı 2020-2021 yıllarında Romanların kamu hizmetlerinden yararlanmasını kolaylaştırmak için danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesi, Romanlar arasında sosyal hizmet ihtiyacı bulunan yaşlı, engelli, kimsesiz çocuk gibi istismara açık bireylerin, istismara maruz kalmamaları için toplumda farkındalığın arttırılması ve ASDEP personeli tarafından hane ziyaretleri yapılarak talep değil, arz odaklı sosyal hizmet modeline geçilmesi hedefleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda Roman nüfusun en fazla olduğu İzmit ve Kandıra ilçelerine hizmet veren İzmit Sosyal Hizmet Merkezi başta olmak üzere Romanların hizmete erişimi desteklenmektedir. SODAM Programı Kapsamında İlk Olarak İzmit Merkezde, Daha Sonra da Kandıra İlçemizde Birer Adet Sosyal Dayanışma Merkezi Oluşturmayı Hedefliyoruz Hizmet modellerimiz ile 2021 yılında 226 Roman kardeşimize ulaşıldığını belirten Vali Yavuz; "2020 yılında ilimizde Romanların 54'üne Engelli Evde Bakım Hizmeti, 48'ine Korunma Muhtaç Çocuk hizmeti, 1'ine Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon/Engelli Rehabilitasyon merkezi hizmeti, 68'ine Eğitim-Danışmanlık Hizmeti, 5'ine Kadın Hizmetleri, 20'sine Mobil Ekip Çalışması (Sokakta Çalışan Çocuk) hizmeti, 76'sına Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti, 38'ine 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunun Kapsamında Eğitim Tedbiri Alınan Çocuk hizmeti verilmiştir. Hizmet modellerimizden 2020 yılında toplam 310 Roman kardeşimize, 2021 yılında 226; 1 yıl içinde toplam 536 roman kardeşimize hizmet verilmiştir. Kocaeli'de Roman nüfusun en fazla olduğu ilçeler İzmit, Kandıra, Gebze, Körfez ve Karamürsel ilçelerimizdir. 2021 yılında Körfez ilçesinde açılan Sosyal Hizmet Merkezimiz ile Romanlara arz odaklı hizmet verilmesi kolaylaştırılmıştır. Bunların yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Roman nüfusunun yoğun olduğu illere yönelik SODAM (Sosyal Dayanışma Merkezi) programı kapsamında ilk olarak İzmit merkezde, daha sonra da Kandıra ilçemizde birer adet Sosyal Dayanışma Merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Aslında bir de Gebze ilçemizde düşünüyoruz. Önceliğimiz şu anda İzmit merkezdir. Bunun çalışmaları, fizibilitesi ve yeri dahil olmak üzere büyük ölçüde tamamlandı. Bu proje ile birlikte kadınlarımıza çocuklarımıza, yetişkinlerimize aslında bir nevi onların sosyal hayata katılmalarını sağlayacak, yeni beceriler kazandıracak çalışmayı yapmış olacağız. Gönülden Gönüle Projesi Kapsamında Roman Kardeşlerimizin Evlerine Giderek Yaşanan Sorunları Yerinde Gördük Roman kardeşlerimizin sosyal ve kültürel davranışları konusunda tecrübeye sahip olduğunu belirten Vali Yavuz; "Valiliğimizin önderliğinde, Gönülden Gönüle projesi kapsamında, özellikle ilimizdeki Roman kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı bütün mahallelerin tarafımdan gezildiğini özellikle söylemeliyim. Birebir yaptığımız görüşmeler çok olumlu neticeler vermiştir. Bu şehirde 1 yılda 4700 hane ziyareti yapıldı. Kaymakamlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bunun 842 kişisi eşimle bana ait. Bu çalışmaları hep beraber yürütüyoruz ama gönlümüzden geçen şu ki; bu çalışmaları daha fazla artıralım. İnsanlarımızla daha fazla göz teması kuralım. Gerçekten sevgiyle bakalım. Ayrıca İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı yapmam vesilesiyle Roman kardeşlerimizin sosyal, kültürel davranışları konusunda bir tecrübeye sahibim. Dolayısıyla burada da Kireç Ocakları dahil olmak üzere, İzmit merkezde eşimle birlikte evlerine giderek, oradaki kadınlarımızla çocuklarımızla yaşanan sorunları gördük. SODAM ile birlikte inanıyorum ki birçok kardeşimize meslek edindirmeden okumaya, kendilerini geliştirmeye, kadına yönelik verilen hizmetleri artırmaya, çocuklarımızı hayata hazırlamaya yönelik bir çalışmayı beraber yürüteceğiz. Diğer taraftan hepinizin bildiği gibi Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) kapsamında; sevgi, şefkat yoksunluğunda bulunan, parçalanmış ailelerin, annesi veya babası cezaevinde bulunan çocuklarımıza yani toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak yürüttüğümüz ÖNEM Projesiyle yine bu çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Samimiyet ve Sevginin Çözemediği Bir Sorun Yok Bütün meselenin her kim olursa olsun önyargılarını aşmasından geçtiğini belirten Vali Yavuz; "Biz toplumun her kesimine şefkat elini uzatıyor, aynı gözle görüyor ve kucaklıyoruz. Esasında büyük millet olmanın en önemli özelliği de, gereği de budur. Hiç kimseyi dışlamadan, herkesi kucaklayarak ortak bir çözümü üretebileceğimize gönülden inanıyorum. Hizmet modellerimiz dışında da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca da yardım ediyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ayrıca Ramazan ayında 35 bin aileye yönelik olarak özel sektörden temin ettiğimiz gıda paketleri ve alışveriş çeklerini de teslim ettiğimizi ve bu ailelerin arasında çok sayıda Roman kardeşimiz olduğunu belirtmek isterim. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, Roman Federasyonumuz ve Roman Derneklerimiz ile çok yakın çalışmayı arzu ediyoruz. Daha önceki tecrübelerimden de, Uşak Valiliğim sırasında da Roman kardeşlerimizle yoğun bir çalışmamız oldu. Şu ana kadar sunduğumuz bilgilerden anlayacağınız şekilde Kocaeli bu konuda farkındalık oluşturabilecek bir ildir. Bu süreci birbirimize daha yakın durarak, birbirimizi daha iyi anlayarak yürütmeliyiz. Samimiyet ve sevginin çözemediği bir sorun yok. Bütün meselemiz her kim olursa olsun önyargılarımızı aşmaktan geçiyor. İnsanlarla diyalog kurmak, onları daha iyi anlamak ve gerçekten onun ne istediğini ve içinden geçeni okumak çok önemli. Bu duygu ve düşüncelerle bu çalışmaları yapan başta değerli meslektaşlarıma, belediyelerimize ve isimsiz kahramanlar diye tabir edebileceğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde çalışan psikoloğundan, sosyal çalışmacısına, vakıf çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, gönüllülerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. " diyen Vali Yavuz Kocaeli'de görev yaptığı bir yıllık sürede kendileriyle birlikte çalışan ve bu şehre katkı sunan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Romanlara yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) doğrultusunda 2. Aşama Eylem Planı (2019-2021) hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar'ın konuşmasının ardından Romanlara yönelik 2021 yılı sonuna kadar yapılması gerekenler tespit edilerek, öneri ve talepler görüşülerek, istişarelerde bulunuldu.

