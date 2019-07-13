Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivas ekibi, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha sonra 2 grup halinde şut çalışan Sivassporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarım sahada çift kale maçla tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.

Sivasspor'un Kayserispor'dan transfer ettiği kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir serüvene başladığını belirterek, "Kampa katıldık. Güzel bir ortam ve güzel bir arkadaşlık var burada. İyi çalışıyoruz. Kamp çok iyi geçiyor. İyi antrenmanlar oluyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Son 2 gün içinde günde 3 antrenman yaptık. Çok iyi bir gidişat var." dedi.

Muammer, takımın henüz tam yapılanmadığını dile getirerek, eksikleri bulunduğunu, transfere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Yeni transferlerin de katılmasıyla daha da iyi olacaklarını aktaran Muammer Zülfikar, "Daha önümüzde hazırlık maçları var. Daha iyi hazırlanıp, yeni transferlerle de bir arada iyi çalışıp iyi takım olup inşallah bu sene ligi en iyi yerde bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Teknik heyet ve yöneticilerin transfer konusunda çalışmaya devam ettiğini de anlatan Sivassporlu file bekçisi, şunları kaydetti:

"Daha çok eksiğimiz var. Dediğim gibi yöneticilerimiz transferlerle uğraşıyorlar. Transfer süreçleri kolay değil. Hedeflerimiz her zaman yukarıda olmak. Bütün futbolcular olarak elimizden gelen ne varsa sahada en iyisini gösterip puanlar almak ve yukarılara çıkmak. Hedefimiz, o özlenen Sivasspor'u tekrardan yaşatmak. Sivasspor halkına bunu göstermek. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız inşallah."

Kaynak: AA