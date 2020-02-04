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“Hedefimiz milli lazer teknolojilerimizi ihraç etmek”

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, "Geliştirdiğimiz teknoloji ile kilogram değeri 2 milyon doları bulan lazer ışın kaynağını dünyada üreten sayılı ülkelerden biri olduk. Ülke olarak, akıllı ve katma değerli ürünler üreterek ihracat yapmalıyız" dedi.

04.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:27
“Hedefimiz milli lazer teknolojilerimizi ihraç etmek”

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, "Geliştirdiğimiz teknoloji ile kilogram değeri 2 milyon doları bulan lazer ışın kaynağını dünyada üreten sayılı ülkelerden biri olduk. Ülke olarak, akıllı ve katma değerli ürünler üreterek ihracat yapmalıyız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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