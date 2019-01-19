Hedefimiz Kocaeli'de AK Parti'nin Oylarını Artırmaktır"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, partisinin Gölcük ilçe teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, yönetim kurulu üyeleri ve partililerin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Şeker, meclis çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı.

İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin programlarına katılmak için Gölcük ilçesine geldiğini belirten Şeker, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin tamamı AK Parti'dedir. Önümüzdeki dönemde de 13 belediyenin tamamını AK Parti kazanacak ve yeniden 13-0 yapacak. Ama 13 -0 yeterli mi, hayır yetmez. Bunun üzerine çıkmamız lazım. 14'üncü ilçemiz olmadığı için hedefimiz oy oranlarımızı arttırmaktır. 31 Mart'ta Kocaeli'nde 13 belediyeyi de alarak, oylarımızı artıracağız. Buna inanıyorum." diye konuştu.

İlçe teşkilatlarının yenilendiğini ve belediye başkan adaylarının genç dinamik kişilerden oluştuğunu vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, tüm belediye başkanlarımız, geçmişteki belediye başkanlarımızın ağırlıklı hepsinde gönül belediyeciliği vardı. Ama bu dönem daha etkili bir şekilde ön plana çıkarıldı. Bugüne kadar hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Gerçekten bizleri mahcup edecek hiçbir çalışmaları olmadı." ifadelerini kullandı.

Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer de seçim çalışmalarına iyi bir şekilde başladıklarını dile getirerek, "Teşkilatlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Halkımızla iç içeyiz. Bugün 3 programa katıldık. Çalmadık kapı, uğramadığımız yer, sıkmadığımız el kalmayacaktır. Bu seçimde oylarımızı arttırmak için ilçe teşkilatımızla birlikte daha çok çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA