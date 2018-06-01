Hedefimiz Kişi Başı Yılda 300 Kilo Süt Tüketimi"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR)? Başkanı Tarık Tezel, dernek olarak hedeflerinin yılda en az kişi başı 300 kilo süt ve eşdeğer ürün tüketilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Tabi bu noktada seçimimiz de sağlıklı sütten yana olmalı." dedi.

Tezel, dernek tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bugünün dünya genelinde Dünya Süt Günü olarak kutlandığını ve dernek olarak bundan sonra 1 Haziran'ı çeşitli etkinlikler düzleyerek geçireceklerini söyledi.

Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektöründe kamu otoritesinden onaylı 2 bin 150 işletmenin faaliyet gösterdiğini ifade eden Tezel, sektörün yılda 18 milyar lira ciro yaptığını ve doğrudan istihdam sağladığını dile getirdi.

Tezel, sektörden fabrikaların dışında, 200 bin çiftçi, 200 bin satış noktası çalışanı ve nakliyecilerin de kazanç elde ettiğini belirterek, "Bu yapı içinde SETBİR üyesi şirketler de günde 27 bin ton süt işleyerek yer alıyorlar. Yılda 9,8 milyon tona denk gelen bu üretim miktarı, kayıtlı süt pazarının yüzde 97,4'üne, Türkiye'de bir yılda üretilen toplam süt miktarı olan 20,7 milyon tonun ise yüzde 47,3'üne karşılık geliyor. Türkiye'de geçen yıl kişi başına 256,2 kilo süt ve eşdeğeri ürün tüketildi." diye konuştu.

Türkiye'deki süt tüketiminin hedeflenen düzeyde olmadığını vurgulayan Tezel, şöyle konuştu:

"Hedefimiz kişi başı yılda en az 300 kilo süt ve eşdeğer ürünün tüketilmesini sağlamak. Tabi bu noktada seçimimiz de sağlıklı sütten yana olmalı. Ancak bu noktada çok büyük önem arz eden bir husus da bu süt ve süt ürünlerinin niteliği. Pastörize edilmemiş çiğ süt, ambalajsız süt ürünü insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor. Ama ne yazık ki, bugün ülkemizde bilimsel eğitimden geçmiş olmalarına rağmen kimi insanlar, uzmanı olmadıkları halde süt ve süt ürünleri hakkında ahkam kesmekte, tüketiciyi çiğ süt içmeye, ambalajsız ürün tüketmeye özendirmekte. Bu bilgi kirliliği önüne geçilmezse halk sağlığını tehdit eden gelişmelere yol açabilir."

İftar programına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Nihat Pakdil, Hasan Özlü ve Hayvancılık Genel Müdürü Durali Koçak katıldı.