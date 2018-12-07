Hedefimiz İnsansız Orman Gözetleme Kulesi"

SERVET TÜMER - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, hedeflerinin 2023 yılında bütün orman gözetleme kulelerini insansız kule haline getirmek olduğunu bildirdi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'da katıldığı 2023'e doğru 5. Doğa ve Ormancılık Uluslararası Sempozyumu'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yüzde 28,6'sının ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, "Bugün itibariyle 22,3 milyon hektar orman alanı bulunuyor. 2023 yılı hedefimiz, ülkenin yüzde 30'unun ormanlarla kaplanması." dedi.

Ormanları, verimli ve bozuk orman olarak ayırdıklarını belirten Karacabey, ülkenin bütün orman alanlarının çok ciddi ve önemli fonksiyonlar ifa ettiklerini, büyük çoğunun da verimli olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) kayıtlarına bakıldığında, dünyada orman mamüllerini artıran nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Karacabey, şöyle konuştu:

"Türkiye, dünyada orman alanlarını büyüklük olarak artıran beşinci sırada ülkedir. Mevcut orman alanları ile artan orman alanlarına bakıldığı zaman dünyada üçüncü sırada yer alır. Bu da yapılan ağaçlandırma çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Son 15 yılda 4.5 milyara yakın, 1946 yılından bu yana 9 milyar fidan toprakla buluştu."

"Bu yıl 4 bin köye ulaştık"

Ağaçlandırma çalışmalarında sadece çam, meşe gibi orman ağaçları olmadığını, bunun yanında meyveli ağaçlarla da ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını belirten Karacabey, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu '5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesi' kapsamında bu yıl itibarı ile 4 bin köye ulaştık. Başta ceviz ve badem olmak üzere 10 milyon meyveli ağacı toprakla buluşturduk. Bu fidanlar ağacın türüne göre 4 ile 5 yıl arasında meyve vermeye başlıyor. Biz bu fidanları orman alanlarına dikip 3 yıl bakımlarını yapıyoruz. Kuruyanların yerine yenisini dikiyoruz. 3 yılın sonunda o bölgedeki en yakın köylülere eşit şekilde kura çekerek kendilerine teslim ediyoruz. 49 yıl meyvesinden köylüler istifade edecekler. Bununla birlikte onların kalkınmalarına da çok ciddi katkıda bulunmuş oluyoruz. Her aileye aylık 600 ila 1500 lira arasında gelir sağlamış olacağız."

Karacabey, ilk dikilen meyveli ağaçlarla vatandaşların, Tekirdağ, Adıyaman, Aydın, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde fıstık çamı, kestane gibi ürünlerle gelir elde etmeye başladıklarını söyledi.

Sadece orman alanları ağaçlandırma çalışmaları yapmadıklarını bunun yanında sosyal maksatlı ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını da ifade eden Karacabey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım'da, ilk ve ortaokul öğrencileriyle 81 ilde eş zamanlı ağaç dikim etkinliği düzenlediklerini ve yıl sonuna kadar da 10 milyon öğrencinin adına dikilen fidanların, toprakla buluşacağını bildirdi.

"Orman yangınlarının yüzde 90'ında insan eli"

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan eliyle çıktığına dikkati çeken Karacabey, kalan yüzde 10'una da yıldırım düşmesi gibi tabiat olaylarının neden olduğuna işaret etti. Karacabey, vatandaşların dikkat ettiği taktirde, hassas davranarak gördüğü yangınları kısa sürede haber vermesi halinde yangın olaylarında başarılarının daha da artacağına vurgu yaptı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu orta Akdeniz iklim kuşağında, uluslararası kaynaklara göre erozyon ve orman yangınlarıyla mücadelede lider durumda olduğunu belirten Karacabey, orman yangınlarına en kısa sürede müdahale eden ülke oldukları için yanan orman alanlarının dar ve küçük kalmasını sağladıklarını söyledi.

Vatandaşların özellikle ormanlık alanda ateşe dikkat etmelerini, Orman Genel Müdürlüğünce kendilerine ayrılan 1040 mesire alanından faydalanmalarını isteyen Karacabey, rastgele yerlerde açık ateşe, sera temizliklerinin artıklarının gelişigüzel yakılmamasına ve rüzgarlı havalarda en ufak bir kıvılcımın orman yangınına sebep olacağının unutulmamasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Orman yangınlarını gözetlemede kullanılan 676 kule bulunduğunu belirten Karacabey, bunlardan 126'sını, her birinde ikişer termal kameralı sistemle takviye ettiklerini ve bu sayede güçlü gözetleme yapabildiklerine dikkati çekti. Karacabey sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz 2023 yılında bütün kulelerimizi insansız kule haline getirmek, termal kameralarla donatmak. Herhangi bir yangın olayı meydana geldiğinde bize koordinatını bildirecek en kısa sürede müdahale etmemizi sağlayacak sistemler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca insansız hava araçları ve drone'larla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Orman yangınlarının gözetlenmesi, tespiti ve söndürülmesinde teknolojik tüm gelişmeleri kullanmayı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye, yangın yönetim sisteminde dünyada en iyi durumda olan ülkelerden bir tanesi."