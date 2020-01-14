14.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:31

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan toplantıda yaptığı açıklamada, hedeflerinin her vatandaşın yaşam kalitesini en üst düzeyine çıkarmak ve kırsaldaki vatandaşlar için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu belirtti.



Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak ve aynı zamanda istihdamı geliştirmek için ortak bir yol haritası çizmenin yollarının arandığı Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık başkanlığında yapılan toplantıya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Şube Müdürleri, İşletme Müdürü ve Mühendisler katıldı.



Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman köylülerinin gelir seviyelerini arttırmak, köylüleri yerinde kalkındırarak köylerdeki göçün önüne geçmek ve aynı zamanda köylünün yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bölge Müdürü Hasan Keskin; yapılan toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı taşra temsilcileri olarak birlikte köylülerin kalkındırılması yönünde ne gibi çalışmalar yapabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.



Keskin, "Orman Genel Müdürlüğümüzün talimatları ile ülkemizin önemli miktarda arz açığının olduğu ceviz ağacı (meyvesi) özelinde gelir getirici ürünlerle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile ortak bir çalışma prensibi geliştirilmesi ve sahada uygulanması için metodun belirlenmesi amacıyla bu toplantı gerçekleştirerek ortak bir çalışma grubu oluşturduk. Hedefimiz her vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst düzeyine çıkarmak ve kırsaldaki vatandaşlarımız için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek" diye konuştu.



Toplantıda yerel değerlerinden Gelincik Elması, Cücem Eriği ve Hüsnü Yusuf Armudu fidanlarının yetiştirilmesinin yanı sıra tüm gelir getirici türler ile vatandaşa destek verilmesi üzerinde duruldu ve sunulacak projelerin hazırlanarak yeni yapılacak toplantı ile karara bağlanması konusu ortak görüş olarak benimsendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA