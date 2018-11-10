Hedefimiz, Hayata Geçirdiğimiz Sessiz Devrimleri Anlatabilmek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Hedefimiz, insan hakları noktasında AK Parti olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızı ve ülkede hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerimizi aslında biraz daha kendi içimizde de yeniden hatırlayabilmek, anlatabilmek." dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Bursa'da bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı"na katılan Usta, burada yaptığı konuşmada, 81 il ve 7 bölgede düzenledikleri bölgesel toplantıların ikincisini tertiplediklerini belirtti.

Usta, Marmara Bölgesi toplantısını, AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Emine Yavuz Gözgeç'in Bursa milletvekili olması nedeniyle Bursa'da yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki 11 ilden her kademedeki insan hakları başkanımızı dün akşamdan itibaren bir kamp şeklinde iki günlük eğitime aldık. Hedefimiz, insan hakları noktasında AK Parti olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızı ve ülkede hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerimizi aslında biraz daha kendi içimizde de yeniden hatırlayabilmek, anlatabilmek. Bundan sonrası için 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımızda insan hakları olarak hedeflerimizin neler olabileceği ve neler yapılması gerektiği noktasında bir farkındalık oluşturulması, toplumsal bilincin, şuurun ve algının değiştirilmesi yönünde çalışmalar içerisindeyiz."

Toplantıya, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve STK temsilcileri katıldı.