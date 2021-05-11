Hedefimiz gençlik orkestrası da kurmak
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Hedefimiz gençlik orkestrası da kurmak

Hedefimiz gençlik orkestrası da kurmak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Berçin, "Bir Çocuk Gelişir, Dünya Değişir" düşüncesi ile hareket ederek bugüne kadar onlarca çocuğun müzik eğitimini üstlendiklerini belirtti.

Berçin, "Bir Çocuk Gelişir, Dünya Değişir" düşüncesi ile hareket ederek bugüne kadar onlarca çocuğun müzik eğitimini üstlendiklerini belirtti. Derneğin kurucu başkanı ve bu projenin her zaman onursal başkanı olarak kalacak olan opera sanatçısı Selmin Günöz'e ve derneğin kıymetli üyelerine teşekkür eden Perçin, "Bu yolculukta temelleri Venezuela'da Jose Antonio Abreu tarafından kurulan, suç oranının çok yüksek olduğu bölgedeki çocukları klasik müzik eğitimi ile sokaktan koruyarak topluma kazandırdığı El Sistema modelini baz aldık" dedi.

Dünyaca ünlü isimlerle aynı sahnede

Gönüllülerin ve sanatseverlerin desteği ile her yıl daha da büyüklerinin bilgisini veren Perçin, "Biliyoruz ki, insana verilen değere ne kadar yatırım yapılırsa o kadar iyileşen bir toplum oluşuyor. Barışcanlarımız dünyaca ünlü isimlerle sahne alıyor, unutulmaz konserler veriyorlar. Gürer Aykal, İdil Biret, Gülsin Onay, Howard Griffiths, Can Çakmur ve Borusan Quartet ile aynı sahneyi paylaşıyorlar, bu onlar için inanılmaz bir motivasyon, tecrübe kaynağı oluyor. Amacımız çocuklarımızı, gençlerimizi her zaman sanat çatısı altında bir araya getirmek" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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