Hedefimiz Bütün Köylere Doğalgaz Bağlamak"

Yalova'da AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, "Hedefimiz Yalova'nın bütün köylerine doğalgaz bağlamak. AK Parti hükümeti ile birlikte bunu da kısa sürede başaracağız" dedi.

Öztabak, AK Parti döneminde Yalova'nın dört bir yanının ihya olduğunu, hizmet anlamında birçok yatırımın geldiğini ifade etti. Yalova'nın köylerinin adeta beldeyi andırdığını söyleyen Öztabak, "Yalova köylerinin aldığı yatırımlarla geldikleri nokta diğer illerin köylerine nazaran belde seviyesinde. Artık yol sıkıntısı olan tek köyümüz dahi kalmadı. İlçelerimizin ve beldelerimizin tamamında doğalgaz mevcut. Şimdi sıra köylerimize geldi. AK Parti hükümetinin KÖYDES projeleri kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde Yalova'daki köyler; yollar, sıcak asfalt, alt ve üst yapı, göletler, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda hizmet aldı. Yalova'ya önemli yatırımlar gelmeye devam edecek. Bunlardan bir tanesi de köylere doğalgaz projesidir. Özellikle kış aylarında köylerimizin doğalgazın nimetinden faydalanması için girişimlerimiz devam ediyor" dedi.

2018 SONUNA KADAR TAMAM

Safran, Hacımehmet, Kazımiye, Elmalık köylerinde doğalgaz çalışmalarının başladığını ifade eden Öztabak, "2018 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. 2019 yılında da yeni bütçe planları kapsamında diğer köylere doğalgaz çekilmesi kapsamına alınacak. Hedefimiz Yalova'nın bütün köylerine doğalgaz bağlamak. AK Parti hükümeti ile birlikte buna da kısa sürede başaracağız" ifadesini kullandı.