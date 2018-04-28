Hedefimiz Bursa'yı 2020'de Hızlı Trenle Tanıştırmak"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Hedefimiz, en geç 2019 sonuna kadar hızlı tren hattının tamamının bitirilerek test aşamasına getirilmesi ve 2020'de inşallah Bursalıları ve Bursa'ya gelmek isteyen misafirleri hızlı trenle tanıştırmış olmak." dedi.

Arslan, Dobruca Sosyal Tesisleri'nde, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, uzun süredir Bursa ile ilgili ulaşım konularını Ankara'da masaya yatırdıklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve milletvekilleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından kentin ulaşım sorununu bir de Bursa'da değerlendirmek istediklerini belirten Arslan, "Bu tip bir araya gelişlerde yaptığımız çalışmaların hepsini arka arkaya sıralayıp masaya yatırdığımızda görüyoruzki gerçekten çok iş yapıyoruz çünkü eğer bunları böyle masaya yatırmazsanız münferiden kullandığınız bir projede ne iş yaptığınızı veya ne çalışma yaptığınızı görüyorsunuz, biliyorsunuz ama diğerlerini göz ardı edebiliyorsunuz." diye konuştu.

Arslan, dünden bugüne Bursa, Türkiye adına kim bir çivi çakmışsa onlara teşekkür ettiklerini, minnetlerini ilettiklerini vurgulayarak, "Ama bir gerçek de var ki son 15 yılda yaptıklarımız 80 yılda yaptıklarımızın 3 katı, bazen 4 katıdır." ifadelerini kullandı.

Bursa'da 2002 öncesi 10 yıllık periyotta 1 milyar 800 milyon liralık ulaştırma alanında yatırım yapılmışken sadece kendi bakanlıklarının son 15 yılda kentte yaptığı yatırımların 6 milyar 815 milyon lira olduğu bilgisini veren Arslan, "Fiilen bizim yaptığımız yatırım ve 6,5 milyar da kamulaştırma dahil yap-işlet-devret modeliyle Bursa'da İstanbul istikametine veya İzmir istikametine yaptığımız otoyollar ki toplam 13 milyar 315 milyon yatırım demek. İşte bu bizim memnuniyetimizi ortaya koyma adına bize ziyadesiyle memnun ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Bursa'da devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

OSB'lerin demiryolu hattına bağlanması

Sanayi kenti Bursa'da ürünlerin demiryolu marifetiyle limanlara erişiminin çok önemli olduğuna işaret eden Arslan, "Daha önce deklare etmiştik. Bursa Gemlik Limanı demiryolu bağlantısıyla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda daha da önemsediğimiz Bandırma ile İzmir arasında mevcut elektrikli sinyalli hale getirdiğimiz demiryolumuz var. O demiryolu ile ilgili bu kadar konforlu hale getirilmişken Bursa'yı da biz o yola demiryolu ile bağlayarak hem Bandırma'dan Bursa'ya ve Bursa üzerinden Bilecik Ankara'ya kadar demiryolunu kesintisiz hale getirmiş olacağız hem de Bursa'yı hem Bandırma Limanı'na hem İzmir'deki Alsancak ve yapmakta olduğumuz Kuzey Ege Çandarlı Limanı'na bağlamış olacağız çünkü bu büyük limanlara bağlanmak demek, denizaşırı ülkelere yüklerinizi kısa sürede ulaştırmak demek ve daha da önemlisi o güzergah üzerinde Bursa'nın büyüyen ve gelişen sanayisinin, organize sanayi bölgelerinin bu hatta bağlanarak yükleri demiryolu ile taşınması yönünde de bir çalışmamız var.

Bunun da proje çalışmalarını yürütüyoruz."

- "Tamamlandığında maliyet 5 milyar 600 milyon lira olacak"

Arslan, daha önce verdikleri söz kapsamında Bursa'yı Bilecik üzerinden hem İstanbul'a hem Ankara'ya hızlı trenle bağlamak ve böylece Bursalıların Ankara ve İstanbul'a 2 saat 15 dakikada hızlı tren konforuyla gitmesini sağlamayı arzuladıklarını vurguladı.

"Bursa ve Yenişehir arası altyapı çalışmalarımız devam ediyor, yüzde 45'ler mertebesine geldik." diyen Arslan, şunları kaydetti:

"Yine devamında Yenişehir'den Bilecik'e altyapının tamamlanması, Bilecik ve Bursa arası 106 kilometrenin tamamının da üstyapısının yapılmasıyla ilgili ihaleleri yaptık. 3 Nisan'da teklifleri aldık. Şu an değerlendirmemiz devam ediyor. Son aşamasına geldi. Hedefimiz, önümüzdeki ay içinde tamamen ihale süreçlerini bitirip böylece Bursa-Bilecik, dolayısıyla Ankara-İstanbul hızlı treninde de üstyapıya başlamış olmak. İnşallah ona da başlamış olacağız. Hedefimiz, en geç 2019 sonuna kadar hızlı tren hattının tamamının bitirilerek test aşamasına getirilmesi ve 2020'de inşallah Bursalıları ve Bursa'ya gelmek isteyen misafirleri hızlı trenle tanıştırmış olmak.

Böylece başlamadığımız hiçbir alan kalmamış olacak. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu proje gerçekten bugüne kadar 1 milyar 210 milyon lira para harcadığımız bir proje. Proje tamamlandığındaki maliyet ise 5 milyar 600 milyon lira olacak. Sadece Bursa hızlı treni için harcadığımız para 5 milyar 600 milyon, 106 kilometrelik hat için. Helali hoş olsun. Bursa da Bursalı da bunu ziyadesiyle hak ediyor."

Şehir içi metro ve haberleşme alanındaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Arslan, sözlerini "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı ve göstergesidir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bundan sonra da yine biz Bursa'ya sadece Bursa'ya değil, ilçelerine ve etrafındaki illerine bağlantı anlamında da hem demiryolu hem karayolu sektöründe çalışmalarımıza devam edeceğiz." diyerek tamamladı.