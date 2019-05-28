Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dünya mazlumlarına ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ettiklerini belirterek, "Geçen sene 23 milyon insana ulaşabildik. Sadece bu yılki ramazanda hedefimiz 14,5 milyon insana ulaşmak." dedi.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince Diyarbakır'ın fethinin 1380. yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu anlamlı günde Diyarbakırlılarla aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Kızılay'ın 150 yıldır yaşayan büyük bir çınar olduğunu vurgulayan Kınık, sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde faaliyet yürüttüklerini vurguladı.

Birçoğunda savaşların, afetlerin, yoksulluğun olduğu 38 farklı ülkede mazlumlara yardım ulaştırdıklarını aktaran Kınık, şöyle dedi:

"Siz bu çınarın dallarısınız, köklerisiniz, yeşerdiği topraklarsınız. Sizler aracılığıyla dünya mazlumlarına ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyoruz. Geçen sene 23 milyon insana ulaşabildik. Sadece bu yılki ramazanda hedefimiz 14,5 milyon insana ulaşmak. Dünya beşten büyüktür diyen bir liderin yönettiği ülkenin vatandaşlarıyız. Bugün 150 yıldır kesintisiz iyiliği yaygınlaştıran Kızılay gibi dev bir kurumu olan bir milletin evlatlarıyız. Bununla ne kadar gurur duysak azdır."

Türk Kızılay Diyarbakır'da 5 bin kişilik aşevi açacak

Kınık, Diyarbakır'da 5 bin civarında kişinin yararlanacağı bir aşevini en kısa sürede hizmete sokmayı planladıklarını bildirdi.

Sosyal yardım merkezi, afet lojistik merkezi, kan operasyon merkezi ve özellikle bunların yanında bölgedeki işsizliğin yok edilmesine, toplumun güçlendirilmesine yönelik mikro katılım ve mikro finans modeliyle girişimcilik programlarını faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Kınık, şöyle konuştu:

"Amacımız muhtaç bir tek insan bırakmamak, bütün insanlarımızın onurlu ve şerefli bir şekilde geçimlerini sağlamaya katkı sunmak, gençlerimizi, okulla, irfanla buluşturmak. Bu konuda devletimize yardım etmek için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu güzel sofraların kurulmasında emeği geçen Diyarbakır şube başkanımız olmak üzere, hemşehrilerimize ve gönüllülerimize şükranlarımız sunuyorum."

İftar programına, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA