"Hedefim Tabii Ki Play-off"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'un başantrenörü Ozan Bulkaz, kısa bir süre önce göreve geldiği bordo-mavili ekiple play-off oynamayı hedeflediğini belirtti.

Bulkaz, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un, Türkiye'nin en  büyük kulüplerinden biri olduğunu aktararak, "Heyecanlı bir kişiliğe sahibim.  Büyük taraftarı olan takımları seviyorum. Burası, benim Uşak dışındaki ilk  çalışma yerim. Uşak'ta da taraftarla oynadım. Oradan sonra Trabzon'u tercih etme  nedenim büyük bir camia olması ve çok coşkulu taraftarının bulunması."  ifadelerini kullandı.

Bulkaz, işlerinin kolay olmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede  bulundu:

"Süper Lig'de hiçbir takımın işi kolay değil çünkü Avrupa'nın en özel  ligi. Her maça özel olarak hazırlanmamız lazım ama bizim gibi küçük bütçeli  takımların daha çok hazırlanması ve daha dikkatli olması lazım. İyi bir oyuncu  grubu ve kurumsal yapıya sahip kulüple çok keyifle çalışıyorum. Hedefim tabii ki  play-off. Bu çizgiye takımı yaklaştırmak kolay değil ama bunu söylemekten de  çekinmiyorum. Kendime de takımıma da inanıyorum. Yönetimimize de inancım tam.  Özellikle ikinci yarı evimizde maç kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum."

Darüşşafaka ile hafta sonu oynadıkları maça üç günlük hazırlıkla  çıktıklarını anımsatan Bulkaz, şöyle devam etti:

"Maçta üç periyot çok iyi oynadık. Öne geçtik, daha iyi oynayan takım  bizdik. Üçüncü periyodun sonuna doğru bir kırılma oldu. Bunun nedeni takımdaki  yorgunluk, kadro problemi. Bunları aşacağız. Basketbolumu maçın tamamına  yayacağız. Yerli oyunculardan daha fazla katkı alacağız."

"Kazanmamız gereken bir maç"

Bulkaz, 13. hafta maçında 31 Aralık Pazar günü Yeşilgiresun  Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kazanmamız gereken  bir maç. Pazartesi yaptığımız antrenmanla haftaya erken başladık. Her zaman  olduğu gibi iyi hazırlanacağız. Kazanıp evimizdeki TOFAŞ maçıyla çıkışımızı  sürdüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Büyük bir camiaya geldiği hissiyatına sahip olduğunu vurgulayan  Bulkaz, şunları kaydetti:

"Taraftarıyla tesisleriyle organizasyonuyla yöneticileriyle güzel bir  yerdeyim. Bu formayı giymekten de çok mutluyum. Oyuncularım çok istekliler. Çok  genç oyuncularımız var ve hepsinin hedefleri mevcut. Umarım başka faktörler  basketbolun önüne geçmez ve işimize motive oluruz. Elimizdeki sporcular, yönetim  ve teknik ekibimizle bu ligde her zaman her takımı yenebilecek bir duruma  geleceğiz. Keyif alıyoruz, en çok da Trabzon'da oynayacağım taraftarlı maçı  bekliyorum. Trabzonspor taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum."

Kaynak: Skorer

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