Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'un başantrenörü Ozan Bulkaz, kısa bir süre önce göreve geldiği bordo-mavili ekiple play-off oynamayı hedeflediğini belirtti.



Bulkaz, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu aktararak, "Heyecanlı bir kişiliğe sahibim. Büyük taraftarı olan takımları seviyorum. Burası, benim Uşak dışındaki ilk çalışma yerim. Uşak'ta da taraftarla oynadım. Oradan sonra Trabzon'u tercih etme nedenim büyük bir camia olması ve çok coşkulu taraftarının bulunması." ifadelerini kullandı.



Bulkaz, işlerinin kolay olmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Süper Lig'de hiçbir takımın işi kolay değil çünkü Avrupa'nın en özel ligi. Her maça özel olarak hazırlanmamız lazım ama bizim gibi küçük bütçeli takımların daha çok hazırlanması ve daha dikkatli olması lazım. İyi bir oyuncu grubu ve kurumsal yapıya sahip kulüple çok keyifle çalışıyorum. Hedefim tabii ki play-off. Bu çizgiye takımı yaklaştırmak kolay değil ama bunu söylemekten de çekinmiyorum. Kendime de takımıma da inanıyorum. Yönetimimize de inancım tam. Özellikle ikinci yarı evimizde maç kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum."



Darüşşafaka ile hafta sonu oynadıkları maça üç günlük hazırlıkla çıktıklarını anımsatan Bulkaz, şöyle devam etti:



"Maçta üç periyot çok iyi oynadık. Öne geçtik, daha iyi oynayan takım bizdik. Üçüncü periyodun sonuna doğru bir kırılma oldu. Bunun nedeni takımdaki yorgunluk, kadro problemi. Bunları aşacağız. Basketbolumu maçın tamamına yayacağız. Yerli oyunculardan daha fazla katkı alacağız."



"Kazanmamız gereken bir maç"



Bulkaz, 13. hafta maçında 31 Aralık Pazar günü Yeşilgiresun Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kazanmamız gereken bir maç. Pazartesi yaptığımız antrenmanla haftaya erken başladık. Her zaman olduğu gibi iyi hazırlanacağız. Kazanıp evimizdeki TOFAŞ maçıyla çıkışımızı sürdüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Büyük bir camiaya geldiği hissiyatına sahip olduğunu vurgulayan Bulkaz, şunları kaydetti:



"Taraftarıyla tesisleriyle organizasyonuyla yöneticileriyle güzel bir yerdeyim. Bu formayı giymekten de çok mutluyum. Oyuncularım çok istekliler. Çok genç oyuncularımız var ve hepsinin hedefleri mevcut. Umarım başka faktörler basketbolun önüne geçmez ve işimize motive oluruz. Elimizdeki sporcular, yönetim ve teknik ekibimizle bu ligde her zaman her takımı yenebilecek bir duruma geleceğiz. Keyif alıyoruz, en çok da Trabzon'da oynayacağım taraftarlı maçı bekliyorum. Trabzonspor taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum."