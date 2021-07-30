Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin filmi oyuncuları kimler?
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Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin filmi oyuncuları kimler?

Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin filmi oyuncuları kimler?
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Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz. Komedyen Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı Hedefim Sensin filmi konusu nedir? Hedefim Sensin filmi oyuncuları kimler?

Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer almaktadır. Peki, Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor.

HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hedefim Sensin filminin çekimleri İstanbul ve Gökçeada'da gerçekleşti

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