Hedefim Sensin filmi konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir? Hedefim Sensin nerede çekildi?

Star TV ekranlarında bu akşam Ata Demirer'in sevilen filmi Hedefim Sensin yer alacak. Saat 20:00 ve 22:30'da Star TV'de yer alacak olan Hedefim Sensin, sinemada olduğu kadar televizyonda da çok sevildi. İşte çok merak edilen Hedefim Sensin filmi konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir? Hedefim Sensin nerede çekildi? sorularının cevapları!

Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu 'Hedefim Sensin' filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor. Hedefim Sensin filmi, 2018 yılında beyazperdeye gelmiştir. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hedefim Sensin filmi bu akşam Star TV ekranlarında saat 20:00 ve 22:30 olmak üzere 2 kere gösterilecektir. Peki, Hedefim Sensin filmi konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir? Hedefim Sensin nerede çekildi? işte tüm detayları...

HEDEFİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlayan genç bir adamdır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLERDİR?