Hedefi milli takıma sporcu göndermek!
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Hedefi milli takıma sporcu göndermek!

Hedefi milli takıma sporcu göndermek!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çok sayıda şampiyonluğu ile sayısız madalyası olan ve antrenörlük hayatına atılan Sivaslı Turan Arıs, kick boks branşında yeni sporcular yetiştirmeye başladı.

Çok sayıda şampiyonluğu ile sayısız madalyası olan ve antrenörlük hayatına atılan Sivaslı Turan Arıs, kick boks branşında yeni sporcular yetiştirmeye başladı.

Kick boks branşında Sivas'ta uzun yıllar mücadele eden, çok sayıda bölgesel şampiyonluklar, Avrupa şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu yaşayan Turan Arıs, sporcu kariyerinin yanı sıra antrenörlük yoluna girdi. Arıs, yeni sporcular yetiştirerek milli takıma gönderme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Milli takıma sporcu yetiştiriyoruz"

Uzun yıllar kick boksun içinde olduğunu ifade eden Arıs, "Açtığımız spor salonumuzda milli takıma sporcu yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zaten kendim de Avrupa Şampiyonu ve milli sporcuyum. 5-6 kez ülkemi ve Türk Bayrağımızı temsil ettim, temsil etmeye de devam edeceğim. Büyüklerde, gençlerde Türkiye şampiyonluklarım oldu. 7. Ayda Türkiye şampiyonası var. Burada derece yapıp, yurt dışına gitmeyi düşünüyoruz milli takım için. Biz bayrak için savaşıyoruz, bayrak için ülkemizi temsil ediyoruz. İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı göklere çıkartmak istiyoruz hedefimiz bu. Zaten bunu başardım. Bir daha başarmayı düşünüyorum. Avrupa kupası şampiyonluklarım da var. İnşallah 2021-2022'de kendi sporcularımla beraber Sivas'ı ve Türkiye'yi temsil etmeyi düşünüyoruz. Antrenörlüğe başladığımdan dolayı da mutlu ve gururluyum" ifadesini kullandı.

"İlk antrenörlüğe başladığım da ağladım"

Sporculuğunun yanı sıra antrenörlüğe de başladığından dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Arıs, "İlk antrenörlüğe başladığım da ve salonu açtığımda oturduk ağladık. Sporcu yetiştireceğiz diye çok mutluyduk. Biz küçükten yetiştik. 14-15 yıldır bu sporu yapıp, daha sonra sporcu yetiştirmek çok mutluluk enerjisi veriyor. Bu gerçekten anlatılmaz yaşanır. Ben defalarca şampiyon da olsam, kendi sporcumun derece yapması çok farklı bir şey. İlk sporcum Türkiye 3.'sü oldu ve sporcumu ödüllendirdim kendim. İnşallah daha iyi olacak" diye konuştu. - SİVAS

Hedefi milli takıma sporcu göndermek!
Hedefi milli takıma sporcu göndermek!
Hedefi milli takıma sporcu göndermek!
Hedefi milli takıma sporcu göndermek!
Hedefi milli takıma sporcu göndermek!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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