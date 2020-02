"Hedef: Yolda Sıfır Can Kaybı" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

25.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:05

Kastamonu'da hayata geçirilen "Hedef: Yolda Sıfır Can Kaybı" farkındalık kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan Kastamonu Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, "Denetimler neticesinde 2019 yılında ölümlü trafik kazalarında yüzde 22.4, can kaybında yüzde 25.2 azalma olduğu, can kaybının bin 250 azaldığı belirlendi" dedi.



Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi farkındalık oluşturmak adına "Hedef: Yolda Sıfır Can Kaybı" projesini hayata geçirdi. Her yıl ortalama 7 bin kişinin kazalarda hayatını kaybetmesi ve büyük oranlarda maddi hasarların oluşması sonrasında hazırlanan kampanyanın tanıtım toplantısı Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Kastamonu Emniyet Müdür Yardımcısı, Trafik ve Tescil Şube Müdürü Suat Özdemir, "Paydaşlarımızla birlikte takip edeceğimiz kampanyamızın amacı alınan tüm polisiye tedbirlere rağmen trafik kazalarının önlenemediği ve trafik denetimlerinin kazaları azaltmada etkisinin yüzde 12-14'lerde kaldığı gerçeğinden hareketle öncelikle trafik kazaları sonucu ölümlere sebebiyet veren; yaya geçidi kuralının benimsenmemesi, emniyet kemeri kullanılmaması, hız kurallarına uyulmaması, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık kurallarına uymamak konuları üzerinde yoğunlaşarak trafik bilinci oluşturmaktır" dedi.



"Hedef kitlemiz, biz inatçı yetişkinler olacaktır"



Okul çocuklarına trafik bilincini oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Özdemir, "Kampanya çerçevesinde hedef kitlemiz, okul öğrencilerinden çok biz inatçı yetişkinler olacaktır. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi gönüllü öğrencileriyle sahada sayım ve anket çalışmaları yaparak, kısa spot film, skeç ve sosyal medya fenomenleri ile ortak programlar geliştirip, afiş, pankart, grafik, el broşürü vb. materyallerin tasarımlarını yaparak bunların basımı ve dağıtımı sürecini takip edeceğiz. İl Jandarma Komutanlığıyla kampanya boyunca şehir merkezinde yapılan çalışmalara paralel köylerde bilgilendirme çalışmalarına destek verilerek koordineli trafik uygulamaları düzenlenip "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu" arttırarak tanıtım etkinliklerinde birlikte hareket edilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.



"Ölümlü trafik kazalarında yüzde 22.4, can kaybında yüzde 25.2 azalma oldu"



Bilinçlendirme ve etkin denetimler sonucunda 2019 yılında trafik kazalarında can kayıplarının bin 250 azaltıldığını vurgulayan Özdemir, "Son yıllarda trafik ihlalleri ile ilgili ülke genelinde başlatılan eğitim, bilinçlendirme kampanyaları ve etkin denetimler neticesinde kaza ve can kayıplarında bir önceki yıla oranla 2019 yılında ölümlü trafik kazalarında yüzde 22.4, can kaybında yüzde 25.2 azalma olduğu, can kaybının bin 250 azaldığı tespit edilmiştir. Can ve mal kayıplarının önlenmesi için İçişleri Bakanlığı öncülüğünde uygulanan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz', 'Kırmızı Düdük', 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' projelerinin olumlu sonuçlar doğurduğu, 2018 yılı verilerine göre AB üyesi ülkelerde ortalamanın 100 bin kişi başına düşen can kaybının 4.9 olduğu, ülkemizde 100 bin kişi başına düşen can kaybının 8.1 iken bu oranın günümüz itibariyle 6.5 olacağı öngörülmektedir" şeklinde konuştu.



Emniyet kemeri takma alışkanlığı yüzde 78'e yükseldi



Kampanyanın amacını anlatan Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü polis memuru Özkan Şengöz ise, "Emniyet kemeri kullanımı, ön koltukta oturan sürücüler için ölüm oranını yüzde 70, arka koltukta oturan yolcularımız için ise yüzde 50 oranında azaltmaktadır. Kastamonu'da il merkezinde geçtiğimiz yıl 5 bin sürücüye ve 4 bin yayaya trafik eğitimi verdik. 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle yaptığımız emniyet kemeri sayımında Kastamonu'da sürücülerin emniyet kemeri takma oranlarının yüzde 17 olarak tespit ettik. Hemen akabinde 5 Eylül 2018 tarihinde emniyet kemeri konusunda istisnasız cezai işlem uygulamasına geçtik. Bundan sonra yapılan sayımlarda da sürücülerin emniyet kemerlerini yüzde 78 oranında taktığını tespit ettik. Sürücülerin emniyet kemeri takma konusunda bilinçlendiği bir ortamda son dönemdeki kazalarda maalesef emniyet kemeri kullanmayan yolcularımızı kaybettiğini görüyoruz. Kampanyamızda da bu konunun üzerinde çok durulacak. Hedef kitlemiz sürücülerin yanında yolcuları da kapsayacaktır" ifadelerini kullandı.



"Trafik kazaları diğer ülkeler gibi bizimde canımızı fazlasıyla acıtıyor"



Trafik kazalarının birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'nin de canını acıtan en önemli sorunlarından birisi olduğuna dikkat çeken Vali Yaşar Karadeniz, söyle konuştu: "İstatistiklere vurduğumuzda en insanımızı kaybettiğimiz problem trafik kazalarıdır. Bunun yanında çok sayıda yaralanma ve sakatlanmaya sebep olmaktadır. Bu aynı zamanda iş gücü kaybı, anne babanın çocuğundan, çocuğun ailesinden, insanların sevdiklerinden ayrılması anlamına geliyor. Aslında yapacağımız iş çok zor değil. Trafik kurallarına uymak zor değil çok basit bir şey. Problem bir şey olmaz mantığında hareket etmekte yer alıyor. Oysa ya bir şey olursa mantığıyla hareket etmemiz gerekiyor."



Projede geniş katılımlı destek



Projeye Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediyesi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası, Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti de destek veriyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA