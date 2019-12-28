Hedef. yerli otonun kilit sistemleri

28.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:17

Yerli otomobilin tanıtımıyla birlikte endüstriyel kilit pazarında Türkiye'nin önde gelen firması da otomotiv sektörüne yönelik yeni yatırımlarla büyüyecek.



Şimdiye kadar ticari araçlara yönelik üretim yaptıklarını ancak bundan sonraki dönemde binek otomobillere de yöneleceklerini belirten Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, hem ihracatta hem de içeride yeni pazarlar oluşturacaklarını kaydetti. Mertöz, yerli otomobilin üretim sürecinde de yer alıp teklif vermek istediklerini söyledi.



2019 yılını yüzde 25'e varan bir büyüme ile kapatacaklarını ifade eden Mertöz, iç piyasada yaşanan sıkıntılara karşın yurtdışındaki güçlü performans ile büyümeye devam ettiklerini belirtti.



İhracat paylarının yüzde 70'lere yükseldiğinin altını çizen Mertöz, önümüzdeki dönemde de yeni pazarlar bulmak için çalışmaya devam edeceklerini anlattı. İhracatın ana motoru olan Batı Avrupa'da önümüzdeki sene bir yavaşlama gözüktüğüne dikkat çeken Mertöz, "Burada yaşanabilecek olası düşüşü telafi etmek için yeni pazar arayışlarına hız vereceğiz, ayrıca var olduğumuz pazarlardaki mevcudiyetimizi güçlendireceğiz. Bunun yanında otomobil başta olmak üzere portföyümüze yeni ürünler ekleyerek büyüme performansını sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.



Dünyada otomobil pazarında bir daralma olmasına karşın sektörün büyük potansiyel vaat ettiğine dikkat çeken Mertöz, Ar-Ge'den aldıkları güç ve kilit sektöründeki tüm tecrübelerini bu alanda kullanacaklarını ifade etti. Sektörde kontratların uzun dönemli yapılmasının önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Mertöz, fiyatların, ürün ve adetlerin en baştan belirlendiğini ve bu durumun firmayı güvenli konumda tutacağını belirtti. Mertöz, "Adetler büyük olduğu için gelişime çok açık. Bu alanda bizim için en önemli konulardan bir tanesi ciroyu büyütüp Mesan'ın karlı yapısıyla harmanlamak" dedi.



Mertöz ayrıca 2019 yılı için yatırımlarını planladıkları gibi tamamladıklarını ve otomobile yönelik kilit yatırımlarının da 2020 için belirlenen bütçe içerisinde olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin yerli otomobili projesine de değinen Mertöz, süreci heyecanla takip ettiklerini ve yerli otonun kilidinin de yerli olması için gerekli başvuruyu yapıp tekliflerini ileteceklerini söyledi. Yerli otomobilin sektörde önemli bir ivme yaratacağını tahmin ettiğini anlatan Mertöz, yan sanayi tarafında da yakından izlendiğine dikkat çekti.



2019 yılının Mesan açısından başarılı bir şekilde tamamlanacağını anlatan Mertöz, iç piyasadaki sıkıntılara karşın ihracat performansı ile toplamda yüzde 25'e varan bir büyüme gerçekleştireceklerini söyledi. Mertöz, "Yurt dışında çok çalışarak, çok müşteri ziyaret ederek ve çok proje takip ederek yılı büyüme ile kapatmayı başardık. İhracatın cirodaki payını yüzde 70 seviyesine çıkardık. Toplamda 90'dan fazla ülkeye ürün ihraç ettik" dedi.



Mesan Kilit olarak ana pazarlarının gelişmiş ekonomiler olduğunun altını çizen Mertöz, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kendileri açısından son derece olumlu sonuçları olduğunu vurguladı. Mertöz, şöyle devam etti:



"Biz ABD ve Çin arasındaki ticari savaşın daha da devam etmesini isterdik. Sadece bize değil birçok Türk firması için olumlu sonuçları oldu. Öncelikle hammadde tarafında yaradı. Çünkü Çin'de çok ciddi bir hammadde tüketimi vardı. Onlar bir anda frene basınca dünyadaki büyük hammadde satıcıları büyük şaşkınlık yaşadı ve bu hammaddeyi satacak yer aramaya başladılar. Bir de hammadde alımıyla ilgili çok ciddi kontratlar yaptık. Ayrıca iki ülke arasındaki savaşta insanlar malzeme bulamadılar, bir yarı mamul sorunu oldu. Biz bu sorunu çok iyi değerlendirip Amerika'ya büyük miktarda stoklar gönderdik ve çok hızlı bir şekilde satıldı."



Bu seneyi üretimde dijitalleşme yılı olarak belirlediklerini anlatan Mertöz, şöyle devam etti:



"Üretim süreçlerimizi daha sistemsel hale getirip, verimliliğimizi artırabilmek ve kalitemizi optimize etmek adına alt yapımızı yazılımlar ile güçlendiriyoruz. Bu yazılımlar ile üretim süreçlerimizi dijital ortamlarda takip edip kayıt altına alarak ve ölçümlemeler ile birlikte verileri analiz ettiğimizde, güçlü sonuçlar elde etmemiz mümkün olacak." - İSTANBUL

Kaynak: İHA