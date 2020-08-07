Hedef: Tarım Belediyeciliğinde Yeşilyurt modeli
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Hedef: Tarım Belediyeciliğinde Yeşilyurt modeli

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun doğal ve organik ürünlerinin tanıtımı ve satışına yönelik başlattığımız yatırımlarımızı Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifimizin faaliyetleriyle daha geniş kesimlere ulaştıracağız." diye konuştu.

Hedef: Tarım Belediyeciliğinde Yeşilyurt modeli
07.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:01

"Kooperatifimizin Faaliyetleri, Tarımsal Kalkınma Hedeflerimize Katkı Sunacak"

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyelerini Yeşil Gıda Seracılık Alanında ağırlayarak tarımsal alanda yapılan hizmetler hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayata geçirdikleri yatırımlar ve çiftçilere yönelik destekleriyle 'Tarım Belediyeciliğinde Yeşilyurt Modeli' oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"KOOPERATİFİMİZİN FAALİYETLERİYLE DOĞAL ÜRÜNLERİMİZİ GENİŞ KESİMLERE ULAŞTIRACAĞIZ"

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi bünyesinde başlatılan faaliyetlerin tarım belediyeciliğinde rol model olma hedeflerine büyük katkılar sağlayacağını hatırlatan Başkan Çınar, "Verimli topraklarımızı tarım ekonomisine katkı sunacak düzeye ulaştırmak, çiftçilerimizi desteklemek ve yerelden ülke ekonomisine destekler sunmak amacıyla başlattığımız 'Yeşil Gıda Seracılık' alanımızda Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyelerimizi misafir ederek, doğal ve organik ürünlerimizin bakımı, sulaması ve tanıtımına yönelik bilgiler aktardık. Alanında uzman ekiplerin gözetiminde büyük bir titizlikle gerçekleşen çalışmalar neticesinde hasadını yaptığımız doğal ürünlerimizi yemek fabrikamız, marketlerimiz ve sosyal tesislerimizdeki değerlendirip halkımızla buluşturuyoruz. Bereketli ve verimli bir dönemden geçiyoruz, çok güzel ürünler üretiyoruz.Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün gözetiminde ki hem sera alanımız hem de Tarımsal Üretim-AR-GE sahamızda yaptığımız çalışmalarla tarım belediyeciliğine farklı bir bakış açısı kazandırdık.İlçemizin farklı bölgelerinde atıl vaziyette olan tarım arazilerini çiftçilerimizin hünerli elleriyle değerlendirmek adına 100'de 100 yerli tohumlardan ürettiğimiz fidelerimizi çiftçilerimize verdik, tarlalarımızda büyük bir özveriyle dikilip hasadı yapılan organik ürünlerimizi merkezlerimizde değerlendirerek ciddi bir katma değer oluşturduk.Buradaki amacımız ata tohumumuzu koruyup, ürünleri çoğaltmaktır. Bu vesileyle çiftçilerimizin binbir emek ve gayretle yetiştirdikleri ürünlerini bizim belirlediğimiz pazar alanlarında satışını yapmalarını sağlayarak hem ülke ekonomisine hem de ev bütçelerine katkı sağlamalarında öncülük ediyoruz. İnsan odaklı hizmetleriyle sürekli farkındalık yaratan projelerin altına imza atan yerel bir yönetim olarak, hemşerilerimizin sağlıklı ve temiz gıdalar tüketmesi adına büyük bir çaba sarf ediyoruz. Yeni istihdam alanlarıyla üretken ve çalışkan insanlara sahip ilçemizin güçlü potansiyelini bu tür yatırımlar ve desteklerle ön plana çıkartıyoruz. Lezzet Caddemizde yerini belirlediğimiz Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üretim ve satış merkezimizin yanı sıra Yakınca mahallesinde kuracağımız üretim merkezimiz aracılığıyla bölgemizde yetişen yöresel ürünleri kooperatif aracılığıyla daha geniş kesimlere ulaştırma fırsatına kavuşacağız.Pekmezden marmelatına, yöresel yemeklerden kurutmalıklara kadar her biri ayrı bir lezzet olan yöresel lezzetlerimizin üretimini hijyenik ortamlarda yaparak market ve satış noktalarında halkımızla buluşturacağız. Kadınlarımızın iş gücüne katılımlarını bu tür yatırım alanlarıyla destekleyip, ev bütçelerine katkı sunmalarına yardımcı olacağız. Kooperatif Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında geçtiğimiz haftalarda Malatya'da gerçekleşen etkinlikler ve geziler sırasında il dışından gelen misafirlerimizde projelerimizi incelediler, çok güzel, verimli görüşmeler yaptık. Geçen yıldan itibaren başlattığımız projelerin yanı sıra kooperatif bünyesindeki çalışmalarla Yeşilyurt'umuzun tarımsal anlamdaki yeterliliğini ve kapasitesini daha fazla ön plana çıkartıp, ilçemizin tanıtımına katkı sunarken, kadınlarımıza da yeni istihdam alanları oluşturmaktayız. Kadın kooperatifimizin emekleri de bu açıdan çok kıymetli ve değerlidir.Yeşilyurt'un bir tarım kenti olması, tarihsel kimliğimizin korunup gelecek nesillere aktarılması ve yöresel lezzetlerimizin tanıtımı noktasında desteklerini esirgemeyerek projelerimize yeni değerler katmak adına yola çıkan kooperatifimizin fahri başkanına, genel koordinatörüne, başkanımıza ve üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.Yeşil Gıda Seracılık alanımızda temiz şartlarda bakımı ve sulaması yapıldıktan sonra hazır hale getirilen doğal ürünlerimizin yanı sıra salçalarımızı ve kurutmalıklarımızı kooperatifimizin faaliyetleriyle tanıtımı ve ihracatını yaparak bu alanda da iddialı olduğumuzu herkese göstereceğiz." diye konuştu.

Yeşil Gıda Seracılık alanındaki gezi ve incelemeye, Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar, Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Genel Koordinatörü Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Halime Çakar ile Kooperatif üyeleri katıldı.

Kaynak: Bültenler

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