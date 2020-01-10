Hedef sadece develer mi? Avustralya hükümetinin yabani hayvanlarla 'mücadelesi'
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Hedef sadece develer mi? Avustralya hükümetinin yabani hayvanlarla 'mücadelesi'

Avustralya hükümetinin yabani hayvanlarla "mücadelesi": Hedef sadece develer mi?

10.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:06
Hedef sadece develer mi? Avustralya hükümetinin yabani hayvanlarla 'mücadelesi'

Yangınlar ve kuraklıkla boğuşan Güney eyaletlerinde su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle 10 bin yabani devenin öldürüleceği haberi, 'nin de içerisinde bulunduğu pek çok ülkede özellikle sosyal medyada gündemi meşgul etti ve tepkilerle karşılandı.


Yabani develerin nüfus kontrolünün sağlanması talebi bölgede yaşayan Aborijin liderlerden geldi ve hükümet tarafından onaylandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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