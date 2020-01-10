Hedef sadece develer mi? Avustralya hükümetinin yabani hayvanlarla 'mücadelesi'

10.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:06

Yangınlar ve kuraklıkla boğuşan Güney Avustralya eyaletlerinde su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle 10 bin yabani devenin öldürüleceği haberi, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu pek çok ülkede özellikle sosyal medyada gündemi meşgul etti ve tepkilerle karşılandı.



Yabani develerin nüfus kontrolünün sağlanması talebi bölgede yaşayan Aborijin liderlerden geldi ve hükümet tarafından onaylandı. Euronews.com'da Görüntüle