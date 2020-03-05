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Hedef pazarlara ve yurt dışı fonlara rahat ve güvenilir ulaşım sağlanacak

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), üyelerine yurtdışında yeni pazarlara açılma ve yabancı fonlara ulaşmalarına öncülük edecek bir projeye start verdi.

05.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:54
Hedef pazarlara ve yurt dışı fonlara rahat ve güvenilir ulaşım sağlanacak

Demirtaş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), üyelerine yurtdışında yeni pazarlara açılma ve yabancı fonlara ulaşmalarına öncülük edecek bir projeye start verdi. Maestro Global Investment işbirliğinde yürütülecek projeyle 'ya döviz girişi daha da artırılacak.

Kaynak: Dunya.com

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