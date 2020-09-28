Hedef konforu yüksek yollar
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Hedef konforu yüksek yollar

28.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:45
Hedef konforu yüksek yollar

Samsun'un 17 ilçesinde 'hizmet seferberliği' ilan ederek çalışmalara devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, sorunların çözümü noktasında gayretle çalışmaktayız" dedi.

Samsun'un 17 ilçesinde 'hizmet seferberliği' ilan ederek çalışmalara devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, sorunların çözümü noktasında gayretle çalışmaktayız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından şehir merkezinde başlatılan yol yenileme ve asfalt çalışmaları devam ederken kırsal mahallelerin yol yapım faaliyetleri de sürdürülüyor. Bu doğrultuda Yakakent ilçesine bağlı Gürgenlik-Kayalı-Kuzuören-Doğankent-Mutaflı kırsal mahallelerinde tamamlanan çalışmalar sonucu toplamda 12 bin metre asfalt yenilendi.

Samsun'un 17 ilçesinde asfalt çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini, özellikle kırsal kesimdeki grup yollarında sıkı bir çalışma yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yıl sonuna kadar hedeflenen yolun tamamlanacağını vurguladı. Başkan Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza kaliteli ve standardı yüksek yol konforunu yaşatmak istiyoruz. Çalışma yapılan alanları gören vatandaşlarımız gerek bizleri ziyaret ederek, gerekse sosyal medya üzerinden 'bizim mahallelerimizde çalışmalar ne zaman olacak' diye soruyorlar. Aciliyet arz eden sorunlar başta olmak üzere tüm mahallelerimizdeki sorunlara gece gündüz demeden ulaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, sorunların çözümü noktasında gayretle çalışmaktayız" diye konuştu. - SAMSUN

Hedef konforu yüksek yollar
Hedef konforu yüksek yollar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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