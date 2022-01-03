Hedef kitlesi kadınlar olan güzellik merkezinin açılışını 20 erkek yaptı
Batman'da hedef kitlesi kadınlar olan bir güzellik merkezinin açılışında hiç kadın bulunmaması dikkat çekti. 85 estetisyenin hizmet verdiği güzellik merkezinin açılışına kentin birçok iş adamıyla birlikte siyasiler ve sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu davetli bir topluluk katıldı.
Batman'da bir alışveriş merkezinin ikinci katında hizmete giren güzellik merkezinin açılışı gerçekleşti. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir açılış kurdelesinin kullanıldığı gösterişli törene, kentin birçok iş adamıyla birlikte siyasiler ve sektör temsilcileri de katıldı.
HİÇ KADIN KATILMADI
Hedef kitlesi kadınlar olan güzellik merkezinin açılışında tek bir kadın bile olmaması dikkat çekti. Toplamda 85 estetisyenin çalıştığı, lazer epilasyon, cilt bakımı, leke tedavisi, ben silme, cilt beyazlatma ve zayıflama gibi hizmetlerin verildiği güzellik merkezi şubesinin yapımı 4 milyon lira mal oldu.
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