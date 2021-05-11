Hedef, kazaları en aza indirmek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hedef, kazaları en aza indirmek

Hedef, kazaları en aza indirmek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından trafik kazalarının, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için faaliyetler yürütülüyor.

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından trafik kazalarının, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için faaliyetler yürütülüyor.

Merzifon'da Trafik Haftası kapsamında trafik kazasına karışmış ve bu kazalarda yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaret edildi. Trafik güvenliği kapsamında toplumun desteğini sağlamak amacıyla broşür dağıtımı ve yol kullanıcılarının trafik kurallarına uymaları kapsamında trafik denetimleri sıkılaştırıldı.

Trafik yönü denetimlerinde kırmızı ışık, yaya geçidi uygulaması, emniyet kemeri uygulaması gibi birçok uygulama koordineli ve düzenli olarak trafik ekiplerince icra ediliyor. Korona virüs ile mücadelede özellikle taşıt kullanıcıları üzerinde sosyal mesafe maske kullanımına yönelik olarak birçok denetim yapılıyor.

Merzifon Trafik ekiplerince 2021 yılının Ocak ayından Mayıs ayına kadar toplam 17 bin 568 araç üzerinde denetim gerçekleştirildi. Trafik kurallarına uymayan toplam 1245 araca trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini aktaran Trafik Denetleme Büro Amiri Yunus Karaca, "Merzifon trafik ekipleri olarak tek gayemiz şehrimizin ana damarlarının açık olmasını sağlamak. Trafik kazalarının ve can mal kaybının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla gerekli olan bütün tedbir ve denetimleri eksiksiz olarak zamanında yerine getirerek daha yaşanabilir bir Merzifon inşa etmeyi Merzifon halk ile birlikte başarmaktır" dedi. - AMASYA

Hedef, kazaları en aza indirmek
Hedef, kazaları en aza indirmek
Hedef, kazaları en aza indirmek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ip ile ölü vaziyette bulundu
Son dakika! 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ip ile ölü vaziyette bulundu
Hırsız, çocuğun elindeki telefonu çaldı
Hırsız, çocuğun elindeki telefonu çaldı
Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi
Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Yaşar Burak Sergen Demet Akalın
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hedef, kazaları en aza indirmek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 17:14:52. #1.15#

title