Hedef, Hint Düğün Turizminden Daha Fazla Pay Almak

Antalya'da, 70 ülkeden 450 acente yöneticisinin katılımıyla düzenlenecek International MICE &Wedding Forum (IMWF) ile Türkiye'nin Hint düğün turizminden daha fazla pay alması hedefleniyor.

Inventum MICE turizm şirketinden yapılan açıklamaya göre, dünya turizminin en önemli alanlarından olan toplantı, teşvik gezisi, kongre, konferans ve etkinlik (MICE) ile destinasyon düğün organizasyonun yöneticileri, 28 Mayıs-1 Haziran'da Antalya'da bir araya gelecek.

Inventum MICE turizm şirketi tarafından düzenlenecek IMWF'de 70 ülkeden 450'nin üzerinde acente yöneticisinin katılımıyla turizmin geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IMWF yönetici ortağı Necip Fuat Ersoy, foruma katılacak ülkelerin başında düğün sektöründe 150 milyar dolarlık bütçeye ulaşan Hindistan'ın yer alacağını ifade etti.

Forumda acente yöneticilerinin yanı sıra otel, havayolu şirketi, sektör tedarikçisi ve yöneticilerinin de yer alacağını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Amacımız dünyada bu işin en iyilerini bir araya getirmekti. Çok önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri foruma katılacak. Düğün destinasyonu olarak yıllık yaklaşık 45 milyon dolar pay alan Türkiye'nin bu payı çok daha yukarılara çıkarması mümkün. Biz de dünyada ilkleri gerçekleştirerek bu payın artması için elimizden geleni yapıyoruz. Foruma dünyanın dört bir yanından katılım olacak. Hindistan'ın yanı sıra Rusya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Amerika, Nijerya, Lübnan ve Japonya başta olmak üzere farklı ülkelerden katılımcıların büyük ilgi gösterdiği foruma, dünyaca ünlü marka otel zincirleri de katılacak."

Ersoy, bugüne kadar Türkiye'yi hiç ziyaret etmemiş ekonomik olarak çok güçlü bazı şirketlerin temsilcilerinin de International MICE &Wedding Forum'a katılacağını, organizasyonda ilklere imza atılacağını ifade etti.

Ersoy, Belek'te gerçekleştirecekleri forum kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu ve Kaleiçi'nde de etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.