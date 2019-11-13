Hedef, Hatay'daki fiberleşme oranını yüzde 90'a çıkarmak

13.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:48

Türk Telekom Hatay İl Müdürü Erhan Balık, amaçlarının Hatay'daki yüzde 55 seviyesinde olan fiberleşme oranını 2020 yılında yüzde 90'lara çıkarmak olduğunu söyledi.

Balık, Türk Telekom'un il binasında yaptığı açıklamada, 2020 yılı itibariyle Hatay'da ciddi bir yatırım planını devreye sokacaklarını aktardı.

Özellikle fiberleşme konusunda 30 milyon liraya tekabül eden bir yatırım yapacaklarını kaydeden Balık, "Amacımız, Hatay'daki yüzde 55 seviyesinde olan fiberleşme oranını 2020 yılında yüzde 90'lara çıkarmaktır." dedi.

Balık, yarın yapılacak törenle Hatay Türk Telekom Müşteri Merkezi'nin de açılışını yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA