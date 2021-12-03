Hedef görme engellilerin spora katılımlarını artırmak

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, görme engellilerin spora katılımının az olduğunu, spora katılımlarının artırılması gerektiğini belirtti.

Başkan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada engellilerin sorunlarının tartışılması ve çözümlerin üretilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Görme engellileri daha çok spora katma görevinin sadece federasyona ait olmadığını dile getiren Sayyıdan, "Bu görev hem federasyon hem de görme engelli spor kulüplerimizin sorumluluğunda. Kulüplerimizin daha çok görme engellilere ulaşarak onların sporla tanışmalarını sağlamaları çok önemli." diye konuştu.

Görme engelli spor kulüplerinin ekonomik olarak da ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Sayyıdan, şunları söyledi:

"Kulüplerimizin ekonomilerinin iyi olmaması nedeniyle yeni sporculara ulaşmaları da aynı oranda azalmaktadır. Şayet görme engelli spor kulüplerinin ekonomilerini toparlayabilirsek, daha çok görme engellinin spora katılacağına inanıyorum.

Görme engellilerimizin spora daha çok katılımını sağlayabilirsek ülkemiz adına paralimpik oyunlarda da hedeflediğimiz başarılara daha hızlı ulaşırız."

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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