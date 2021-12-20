"HEDEF DKAB LGS" programı, Genel Müdürlük Youtube Kanalı ve DOGM Materyal sitesinde yayında...

Öğrencilerin sınava yüksek moral ve motivasyonla hazırlanmasını, yeni nesil soruların çözümüne yönelik stratejilerle desteklenmesini hedefleyen ve sınava yönelik zengin bir içeriğe sahip olan "HEDEF DKAB LGS" programında, okullarımızda DYK kapsamında devam eden programla eşgüdümlü çekimler yapılmakta ve yayınlanmaktadır.

Liselere Giriş Sınavına hazırlık ve motivasyon için takipte kalın.

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