Hedef "Daha Temiz Bayraklı"

BAYRAKLI, İZMİR (Bültenler) - Aralıksız devam eden çöp toplama, temizlik ve dezenfektasyon işlemleri vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Başkan Sandal " İzmir'in en temiz ilçesi Bayraklı'da, vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için mücadele ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yeni yıl ile birlikte, ilçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarına hız verdi. Tüm cadde ve sokaklarda aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında son bir yılda 130 bin ton evsel atık toplandı. İlçe genelinde deforme olan, formunu yitiren konteynerlerin bakım ve onarımları da belediye ekiplerince yapıldı, kullanılamayacak durumda olanlar ise yenileriyle değiştirildi. Tüm çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanırken; dezenfektasyon ve tıkalı kanalların açılması işlemleri de vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaptığımız temizlik çalışmalarıyla Bayraklımızı, İzmir'in en temiz ilçesi haline getirdik. Kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlamak için mücadele ediyoruz. Belediye ve vatandaşlar olarak el ele vereceğiz ve daha temiz bir Bayraklı'yı birlikte yaratacağız. Ekiplerimiz 24 mahallemizin her sokağında ve caddesinde daha yaşanabilir, modern ve temiz bir Bayraklı için çalışmaya devam ediyor" dedi.

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