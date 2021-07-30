"Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası kapsamında Havza'da üç noktada aşılama yapıldı

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası kapsamında Havza'da üç noktada aşılama çalışması yapıldı.