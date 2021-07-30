"Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası kapsamında Havza'da üç noktada aşılama yapıldı
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"Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası kapsamında Havza'da üç noktada aşılama yapıldı

'Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı' kampanyası kapsamında Havza'da üç noktada aşılama yapıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası kapsamında Havza'da üç noktada aşılama çalışması yapıldı.

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası kapsamında Havza'da üç noktada aşılama çalışması yapıldı.

"Haydi Samsun aşını ol şehrini, sevdiklerini koru" sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü binası, Karşıyaka Aile Sağlığı Merkezi ve Kevser Camisi önünde oluşturulan aşılama noktalarında randevusuz aşılama çalışması gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında yapılacak çekilişle 10 bisiklet, 400 Samsunspor forması, 3 telli çalgı, 500 lunapark bileti, 200 aquapark bileti, 600 nutuk, 100 kişiye telefon faturası ödemesi gibi hediyeler verilecek.

'Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı' kampanyası kapsamında Havza'da üç noktada aşılama yapıldı
'Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı' kampanyası kapsamında Havza'da üç noktada aşılama yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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"Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası kapsamında Havza'da üç noktada aşılama yapıldı - Haberler
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