Hedef Avrupa'da En İyi 10 Takım Arasında Olmak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynayacakları Şampiyonlar Ligi Porto maçına ilişkin, "Rakibimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı belli. Hedef Avrupa'da en iyi 10 takım arasında olmak" dedi. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Porto ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Pepe açıklamalarda bulundu.



Güneş, yarın ellerinden geleni yapıp en iyisi için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını oynayacağız. Beşiktaş'ın başında 3. kez Portekiz'e geliyorum. Buranın 3 büyük takımıyla oynama fırsatı bulduk. Şimdi kazanmak istiyoruz. Rakibimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı belli. Hedef Avrupa'da en iyi 10 takım arasında olmak. Bizim de Porto'nun da iyi takımı var. Takımların birbirini tanıdığı bir dünyada yaşıyoruz. Sorumluluk alarak bizden beklenti içinde olanlar için en doğru futbolu sergilemek istiyoruz. Sonuç ne olur bilmem ama en iyi oyunumuzu oynayacağız" şeklinde konuştu.



"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"



Gruptan çıkmak istediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Oyun olarak bu 4 takım içerisinden en iyi oyunu oynamak istiyoruz. Bu gruptan çıkmak istiyoruz, umutlarımız ve beklentimiz var. Umarım öyle olur. Porto'nun öncelikli tabii kendi sahasında taraftar gücü var. Teknik, hızlı çabuk oynayan bir takım. Kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Ligde puan kaybı olmadan geliyorlar. O yüzden güçlü bir takımla oynayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"BURAYA GELEN TÜM OYUNCULAR OYNAYABİLİR"



Medel'in oynayıp oynamayacağı yönündeki soruya ise Güneş, "Gelen tüm oyuncularımızı buraya getirdik. Bunlar içerisinden bir 11 yapacağız. Buraya gelen tüm oyuncular oynayabilir. Adriano iyi. Sağ bekte oynayabilecek oyuncular; Adriano, Necip. Medel her yerde oynayabilecek kalitede bir oyuncu. Necip'i, Adriano'yu gördük, belki Medel'i de görürüz. Medel'in asıl yeri orta saha sonra stoper, ama yarın sağ bekte görebiliriz" dedi.



PEPE: "EN İYİ SONUÇLA AYRILMAK İSTİYORUZ"



Siyah-beyazlı futbolcu Pepe ise en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini belirterek, "Bizim için zor bir maç olacak. Porto'nun çok iyi oyuncuları var. Teknik direktörleri de çok iyi. Bizim teknik direktörümüz de maça ilişkin uyarıları yaptı. 3 sene Porto'da yaşadım ve oynadım. Burada tekrar olmaktan mutluyum. Porto rakibimiz ve dikkat edilmesi gereken noktalara maçta dikkat edeceğiz. Bu kupayı 3 defa kazandım. Burada her ülkenin en güçlü takımları yer alıyor. Biz de elimizden gelen her şeyi yaparak en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Tabii ki benim için duygusal bir an olacak. Duygusal bir maç olacak. Kendimi futbol sahnesine Porto'da tanıttım. Ama yarın profesyonel davranıp Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.



(İHA)