Hedef Antalya'yı Misli.com Sultanlar Ligi'nde temsil etmek
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Hedef Antalya'yı Misli.com Sultanlar Ligi'nde temsil etmek

Hedef Antalya'yı Misli.com Sultanlar Ligi'nde temsil etmek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü hem milli takım hem de kulüpler bazında başarılara imza atan kadın voleybolunda Antalya'nın lokomotifi olmak için düğmeye bastı.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü hem milli takım hem de kulüpler bazında başarılara imza atan kadın voleybolunda Antalya'nın lokomotifi olmak için düğmeye bastı. Avrupa Şampiyonluğu yaşayan deneyimli isim Emin Eyüp İmen'in çalıştıracağı takım, gelecek sezon Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig'den mücadeleye başlayacak.

Antalya'da, 10 branşta 600'ün üzerinde lisanslı sporcuyla faaliyetlerini sürdüren Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, gelecek sezonda kadın voleybolunda yepyeni bir serüvene başlıyor. Misli.com Sultanlar Ligi'ni 13'üncü sırada tamamlayan Çan Gençlik Kale Spor'un yarışma haklarını devralan Muratpaşa, gelecek sezon 'şampiyonluk' hedefiyle Sigorta Shop Kadınlar 1. Liginde mücadele edecek.

Kariyerinde, 4 kez alt liglerden aldığı bir takımı Sultanlar Ligi'ne taşıma başarısı gösteren ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan tek Türk antrenör olan deneyimli isim Emin Eyüp İmen'e emanet edilen takıma ilk transferler yapıldı.

Fenerbahçe'den Aybüke Güldenoğlu, Karşıyaka'dan Ayşegül Girgin ve Ayça Ceyna Keptiğ, Merinos'tan İlarya Zararsız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ayşe Çürük, Çan Gençlik Kale'den Nur Sena Kasap, Çukurova Belediyesi'nden Zehra Tönge, Nevşehir Belediyesi'den Damla Nur Aydın, Sigorta Shop Kalecik Belediyesi'nden Merve İzbilir ve Çanakkale Belediyesi'nden İrem Özgür'le sözleşme imzalandı.

Kulüp yetkilileri, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nde yeni yapılanmanın tüm detaylarını kısa zamanda spor kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtirken kadın voleybolunda amaçlarının sezonu şampiyon tamamlayıp Antalya'yı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde temsil etmek olduğunu aktardı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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